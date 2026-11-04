Στην επαγγελματική της καθημερινότητα επέστρεψε η Κάια Γκέρμπερ, σχεδόν έξι εβδομάδες μετά τον τραγικό θάνατο του μεγαλύτερου αδελφού της, Πρίσλεϊ, σε ηλικία μόλις 27 ετών. Η κόρη της Σίντι Κρόφορντ και του επιχειρηματία Ράντ Γκέρμπερ πρωταγωνιστεί σε νέα διαφημιστική καμπάνια μόδας, πραγματοποιώντας την πρώτη της επαγγελματική εμφάνιση μετά την οικογενειακή τραγωδία.

Ο Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο οποίος είχε ακολουθήσει και ο ίδιος καριέρα στο μόντελινγκ, έφυγε από τη ζωή στις 20 Σεπτεμβρίου, ενώ βρισκόταν σε κέντρο αποκατάστασης στη Σάντα Μόνικα της Καλιφόρνιας. Οι Αρχές διερευνούν το ενδεχόμενο ο θάνατός του να προκλήθηκε από υπερβολική δόση ουσιών, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί οριστικό πόρισμα.

Kaia Jorden Gerber, from left, Presley Walker Gerber, Cindy Crawford, and Rande Gerber arrive at the third Annual Fashion Los Angeles Awards at the Sunset Tower Hotel on Sunday, April 2, 2017, in West Hollywood, Calif. (Photo by Willy Sanjuan/Invision/AP)

Η 25χρονη Κάια Γκέρμπερ συμμετέχει στη νέα καμπάνια της συνεργασίας JW Anderson x UGG, σε μια φωτογράφιση που συνδυάζει την καθημερινή άνεση με τη σύγχρονη αισθητική και τη διακριτική πολυτέλεια, όπως σημειώνει η Daily Mail.

Kaia Gerber returns to work in her first fashion campaign since her brother Presley’s tragic death – after she shared an emotional tribute https://t.co/SX2yL6gGeK https://t.co/fRiqb3NDR4 — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 3, 2026

Τη φωτογράφιση υπογράφουν οι Τάνια και Ζένια Ποστερνάκ, ενώ η συλλογή συνδυάζει το χαρακτηριστικό μαλακό δέρμα προβάτου και τις κλασικές γραμμές της UGG με τον σχεδιασμό των loafers του Τζόναθαν Άντερσον. Τα νέα σχέδια κυκλοφορούν σε τρεις αποχρώσεις, καστανό, χακί και πορτοκαλί.

Η επιστροφή της Κάια Γκέρμπερ στη μόδα έρχεται λίγες εβδομάδες αφότου η ίδια μίλησε δημόσια για πρώτη φορά για την απώλεια του αδελφού της, δημοσιεύοντας ένα ιδιαίτερα συγκινητικό αφιέρωμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μακάρι να μην είχες φύγει πρώτος αυτή τη φορά» – Το συγκλονιστικό γράμμα στον αδελφό της

Η Κάια Γκέρμπερ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα οικογενειακό βίντεο από τα παιδικά χρόνια που πέρασε με τον Πρίσλεϊ, συνοδεύοντάς το με μια τετρασέλιδη χειρόγραφη επιστολή, μέσα από την οποία περιέγραψε τον αβάσταχτο πόνο της.

«Πρεζ, δεν έχω λόγια. Πόσο αφελής ήμουν που πίστευα ότι οι λέξεις μπορούσαν να ξεπεράσουν το πένθος. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία και δεν έχω καμία απάντηση. Οι λέξεις μου δεν μπορούν να σταθούν απέναντι στο μέγεθος της απώλειάς σου. Έχω κυριολεκτικά γονατίσει», έγραψε.

Στην επιστολή της, η 25χρονη περιέγραψε πόσο βαθιά συνδεδεμένη ήταν με τον μεγαλύτερο αδελφό της, τονίζοντας ότι δεν είχε γνωρίσει ποτέ έναν κόσμο χωρίς εκείνον.

«Ξέρεις πόσο πολύ αγαπούσα να είμαι η αδελφή σου. Ήταν πάντα και θα είναι για πάντα το αγαπημένο μου κομμάτι του εαυτού μου», ανέφερε.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά της σε μια παιδική τους ανάμνηση, όταν εκείνη φοβόταν να τρυπήσει τα αυτιά της και ο Πρίσλεϊ προσφέρθηκε να το κάνει πρώτος για να της δώσει θάρρος. «Πάντα πήγαινες πρώτος. Αλλά όταν κράτησα το σκουλαρίκι που αφαίρεσαν από το σώμα σου, το μόνο που μπορούσα να σκεφτώ ήταν ότι αυτό σου ανήκει. Και πόσο πολύ θα ήθελα να μην είχες φύγει πρώτος αυτή τη φορά», εξομολογήθηκε.

«Το να σε αγαπώ ήταν το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο. Γεννήθηκα αγαπώντας σε. Θα πεθάνω αγαπώντας σε. Δεν υπήρξε ποτέ τίποτε άλλο», συνέχισε.

Κλείνοντας την επιστολή της, αποχαιρέτησε τον Πρίσλεϊ με λόγια που αποτύπωναν τη μοναδική σχέση τους. «Ο καλύτερός μου φίλος, ο μεγάλος μου προστάτης, ο άνθρωπος που με έκανε να γελάσω περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον και η μία αληθινή αγάπη της ζωής μου. Εσύ άναβες όλα μου τα κεριά και έδιωχνες όλα μου τα τέρατα. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ. Σε αγαπώ. Μόνο εσύ ξέρεις πόσο. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ».

Η Σίντι Κρόφορντ και ο σύζυγός της, Ράντ Γκέρμπερ, είχαν επίσης εκφράσει δημόσια τη συντριβή τους για τον χαμό του μοναχογιού τους.

«Είμαστε συντετριμμένοι από την απώλεια του αγαπημένου μας γιου και αδελφού. Νιώθουμε τόσο ευλογημένοι που είχαμε τον Πρίσλεϊ στη ζωή μας για 27 χρόνια. Ήταν μια γλυκιά, όμορφη ψυχή, που αγαπούσε και αγαπιέται, τώρα και για πάντα», ανέφεραν σε κοινή ανακοίνωσή τους.

Το ζευγάρι ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, ολοκληρώνοντας το μήνυμά του με τα λόγια: «Μέχρι να συναντηθούμε ξανά, γλυκό μας αγόρι. Θα σε αγαπάμε για πάντα. Μαμά, μπαμπάς και Κάια».