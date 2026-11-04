Ιστορική πολιτική ανατροπή σημείωσαν οι Δημοκρατικοί στο Τέξας, καθώς ο πολιτειακός βουλευτής Τζέιμς Ταλαρίκο κατάφερε να επικρατήσει του Κεν Πάξτον, γενικού εισαγγελέα της πολιτείας και στενού συμμάχου του Ντόναλντ Τραμπ, εξασφαλίζοντας στους Δημοκρατικούς την πρώτη τους έδρα στη Γερουσία των ΗΠΑ από το Τέξας εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες.

Η απόφαση του Αμερικανού προέδρου να στηρίξει τον Πάξτον αποδείχθηκε λανθασμένη επιλογή, καθώς ο Ταλαρίκο πέτυχε μια απρόσμενη επικράτηση, ανατρέποντας τα δεδομένα στην πολιτεία του «Μοναχικού Αστεριού». Το Fox News Decision Desk ανακοίνωσε τη νίκη του υποψηφίου των Δημοκρατικών λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Τρίτης, ώρα Ανατολικής Ακτής των ΗΠΑ.

Πανηγυρισμοί στο επιτελείο του Ταλαρίκο μετά την ανακοίνωση της νίκης

Η μουσική δεν σταμάτησε σχεδόν καθόλου την Τρίτη στο εκλογικό πάρτι του Ταλαρίκο. Η μοναδική εξαίρεση σημειώθηκε όταν έγινε γνωστό ότι ο Δημοκρατικός υποψήφιος είχε καταφέρει να επικρατήσει του Πάξτον.

Η ανακοίνωση της νίκης διέκοψε την εκκωφαντική μουσική, με τον χώρο να γεμίζει από ζητωκραυγές, συνθήματα «ΗΠΑ» και εκδηλώσεις ενθουσιασμού. Ακόμη και ο πιο ένθερμος τετράποδος υποστηρικτής του Ταλαρίκο, ο Κόντακ, ξύπνησε από τον ύπνο του. Ο ιδιοκτήτης του σκύλου δήλωσε στο Fox News Digital ότι ο τετράποδος φίλος του είχε ψηφίσει υπέρ του Ταλαρίκο νωρίτερα την ίδια ημέρα.

Η επιλογή του Τραμπ και η στήριξη στον Κεν Πάξτον

Η εκλογική αναμέτρηση πραγματοποιήθηκε στη σκιά της απόφασης του Ντόναλντ Τραμπ, νωρίτερα μέσα στη χρονιά, να στηρίξει τον Κεν Πάξτον αντί του επί σειρά ετών εν ενεργεία γερουσιαστή Τζον Κόρνιν, Ρεπουμπλικανού από το Τέξας.

Στελέχη των Ρεπουμπλικανών στην Ουάσινγκτον θεωρούσαν ότι ο Κόρνιν θα αποτελούσε καταλληλότερη επιλογή για την αναμέτρηση των ενδιάμεσων εκλογών. Εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να ανταποκριθεί καλύτερα στις πολιτικές πιέσεις που αντιμετώπιζε το κυβερνών κόμμα, εξαιτίας της οικονομικής επιβάρυνσης και του πολέμου.

Μετά την επικράτηση του Ταλαρίκο, ο Κόρνιν έγραψε στην πλατφόρμα Χ: «Οι ψηφοφόροι μίλησαν και θέλω να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στον Τζέιμς Ταλαρίκο για την εκλογή του στη Γερουσία των ΗΠΑ. Ανυπομονώ να τον συναντήσω και να του προσφέρω τη βοήθειά μου κατά τη διαδικασία της μετάβασής του, καθώς προετοιμάζεται να εκπροσωπήσει τους κατοίκους του Τέξας στη Γερουσία των ΗΠΑ».

Ο Τραμπ πραγματοποίησε σχεδόν εβδομαδιαίες επισκέψεις στο Τέξας, ενώ ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του, MAGA Inc., μαζί με τους Ρεπουμπλικανούς σε εθνικό επίπεδο, διέθεσαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια για να στηρίξουν την προβληματική προεκλογική εκστρατεία του Πάξτον.

Ωστόσο, τα χρήματα και η πολιτική υποστήριξη δεν στάθηκαν αρκετά για να ανακόψουν την πορεία του Ταλαρίκο. Ο Δημοκρατικός υποψήφιος παρουσίασε τον εαυτό του ως μετριοπαθή πολιτικό, υποστηρίζοντας ότι βασική του προτεραιότητα ήταν η εκπροσώπηση των κατοίκων του Τέξας και όχι των συμφερόντων του Δημοκρατικού Κόμματος στην Ουάσινγκτον, όπως εκείνα του επικεφαλής της μειοψηφίας στη Γερουσία, Τσακ Σούμερ, Δημοκρατικού από τη Νέα Υόρκη.

Σκληρή προεκλογική αντιπαράθεση με αιχμή τις καταγγελίες κατά του Πάξτον

Η προεκλογική εκστρατεία ήταν ιδιαίτερα σκληρή από την αρχή μέχρι το τέλος. Ο Ταλαρίκο παρουσίασε τον αντίπαλό του ως ακατάλληλο να υπηρετήσει στη Γερουσία, επικαλούμενος σειρά καταγγελιών για διαφθορά σε βάρος του.

Μεταξύ αυτών ήταν και η παραπομπή του Πάξτον σε δίκη από τη Βουλή των Αντιπροσώπων του Τέξας, με κατηγορίες για φερόμενη διαφθορά. Ωστόσο, στη συνέχεια αθωώθηκε από τη Γερουσία της πολιτείας.

«Αυτή η έδρα στη Γερουσία έχει εκπροσωπηθεί από μερικούς από τους σπουδαιότερους Τεξανούς», δήλωσε ο Ταλαρίκο, προσθέτοντας: «Ο Κεν Πάξτον δεν θα έπρεπε να βρίσκεται πουθενά κοντά στην έδρα του Λίντον Τζόνσον στη Γερουσία. Ο Κεν Πάξτον δεν θα έπρεπε να βρίσκεται πουθενά κοντά στην έδρα του Σαμ Χιούστον στη Γερουσία».

Από την πλευρά τους, ο Πάξτον, ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί σε εθνικό επίπεδο χαρακτήριζαν τον Ταλαρίκο «κομμουνιστή», ενώ τον παρουσίαζαν ως χορτοφάγο σε μια πολιτεία όπου το μπάρμπεκιου αποτελεί ιδιαίτερα αγαπημένη διατροφική συνήθεια.

Ο Κεν Πάξτον

Παράλληλα, έστρεψαν την προσοχή τους στη στήριξη που είχε εκφράσει προς την τρανς κοινότητα κατά τη θητεία του στο νομοθετικό σώμα του Τέξας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν σε ομιλία του στο κοινοβούλιο της πολιτείας, κατά την οποία είχε αναφέρει ότι ο Θεός είναι «μη δυαδικός».

Ο Πάξτον, μιλώντας σε προεκλογική συγκέντρωση πριν από την ημέρα των εκλογών, επιχείρησε να στρέψει τους ψηφοφόρους εναντίον του αντιπάλου του.

«Δεν σας ζητώ να φανταστείτε τι θα κάνω ως γερουσιαστής των ΗΠΑ. Σας ζητώ να δείτε το ιστορικό μου και στη συνέχεια να το συγκρίνετε με εκείνο ενός άλλου υποψηφίου, του Τζέιμς Ταλαρίκο, του πιο ριζοσπαστικού Δημοκρατικού που έχει διεκδικήσει ποτέ πολιτειακό αξίωμα, χωρίς καμία αμφιβολία. Και ανεξάρτητα από το πόσες διαφημίσεις θα προβάλει λέγοντας ψέματα για το πολιτικό του παρελθόν, ο Τζέιμς Ταλαρίκο είναι, πολύ απλά, ένας Δημοκρατικός Σοσιαλιστής. Και όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μαμντάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το παρατσούκλι που του έδωσε ο Τραμπ

Στην προεκλογική αντιπαράθεση παρενέβη και ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έδωσε στον Ταλαρίκο ένα υποτιμητικό παρατσούκλι.

«Το όνομά του τυχαίνει να είναι «Ταλαφρίκο», επειδή είναι ένας από τους χειρότερους υποψηφίους που έχω δει ποτέ», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών για τις ενδιάμεσες εκλογές, το οποίο είχε ως βασικό στόχο να ενισχύσει την προβληματική εκστρατεία του Πάξτον.

Παράλληλα, η επιλογή του Τραμπ να στηρίξει τον Πάξτον αντί του Κόρνιν προκάλεσε ρήγμα στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο επί σειρά ετών γερουσιαστής είχε καταστήσει σαφές ότι δεν επρόκειτο να συμμετάσχει στην προεκλογική εκστρατεία του Πάξτον, μετά την ήττα του στην ιδιαίτερα σκληρή και πικρή εσωκομματική αναμέτρηση νωρίτερα μέσα στη χρονιά.

«Αρνούμαι να επιτρέψω σε έναν προβληματικό, εγωκεντρικό και αδίστακτο υποψήφιο όπως ο Κεν Πάξτον να θέσει σε κίνδυνο όλα όσα εργαστήκαμε τόσο σκληρά για να οικοδομήσουμε όλα αυτά τα χρόνια», είχε δηλώσει ο Κόρνιν μετά την ήττα του στις προκριματικές εκλογές.

«Η ημέρα της κρίσης πλησιάζει για τον Κεν Πάξτον», είχε προσθέσει.

«Νικήσαμε τον Γολιάθ»

Απευθυνόμενος στους υποστηρικτές του στο Όστιν του Τέξας μετά την εκλογή του ως του πρώτου Δημοκρατικού γερουσιαστή από το Τέξας εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες ο Τζέιμς Ταλαρίκο είπε «μόλις πήραμε πίσω το Τέξας. Μόλις αποδείξαμε ότι η πολιτική του διχασμού δεν μπορεί να ανταγωνιστεί την πολιτική της αγάπης».

Ο Ταλαρίκο δήλωσε ότι ανέκαθεν «πόνταρε στους νέους», «πόνταρε στους μετανάστες» και «πόνταρε σε όσους ξεκινούν από μειονεκτική θέση». Εν συνεχεία πρόσθεσε ότι η προεκλογική του εκστρατεία είχε ως στόχο να στείλει ένα μήνυμα στους δισεκατομμυριούχους χρηματοδότες των εκστρατειών ότι «η εξουσία ανήκει στον λαό».

«Θα σας υπηρετώ πάντα, θα αγωνίζομαι πάντα για εσάς. Κερδίσαμε τον Γολιάθ», κατέληξε.