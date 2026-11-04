Ευχή όλων μας είναι να εκλεγούν όσο το δυνατόν περισσότεροι ομογενείς στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Κάθε φορά που έχω την τύχη να τους συναντώ στις αποστολές στην Ουάσινγκτον, στη Νέα Υόρκη και να συνομιλώ μαζί τους, όχι μόνο με τους πολιτικούς, αλλά και με τους απλούς εργαζόμενους Έλληνες της διασποράς, έχουν πάντα μια γλυκιά κουβέντα όταν μιλούν για την πατρίδα.

Ειδικά όταν πηγαίνει κάποιος στην Αστόρια, βλέπεις παντού ελληνικές σημαίες, τα παιδιά να γνωρίζουν να χορεύουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς, ανθρώπους που σου μιλούν για την Ελλάδα που άφησαν και που πλέον την επισκέπτονται σπάνια. Η αλήθεια είναι ότι μετά το 1981 και την είσοδο της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι αριθμοί των μεταναστών στις ΗΠΑ μειώθηκαν πολύ και υπολογίζονται στους 2.000 ετησίως σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εξωτερικών.

Και, βέβαια, υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σε σχέση με τους παλιότερους, αφού οι περισσότεροι μεταναστεύουν στις ΗΠΑ όχι ως ανειδίκευτοι εργάτες –ή ως… νύφες για τους ομογενείς– αλλά για σπουδές και στη συνέχεια παραμένουν εκεί για να κάνουν ακαδημαϊκή καριέρα. Για την ιστορία, ο πρώτος Έλληνας που είναι γνωστό ότι έφτασε στο έδαφος των σημερινών ΗΠΑ ονομαζόταν Δον Τεόντορο. Αποβιβάστηκε στη Φλόριντα το 1528. Το 1768 περίπου 500 Έλληνες, κυρίως από τη Σμύρνη, την Κρήτη και τη Μάνη, δημιούργησαν τη Νέα Σμύρνη στη Φλόριντα.

Η συστηματική μετανάστευση Ελλήνων προς τις ΗΠΑ άρχισε κατά το β΄ μισό του 19ου αιώνα. Την εποχή εκείνη οι Έλληνες εισέρχονταν στις ΗΠΑ ως «Λεβαντίνοι» επειδή προέρχονταν από τη Μικρά Ασία και από ελληνικά νησιά που ανήκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η πλειονότητα των Ελλήνων μεταναστών έφτασε στην Αμερική μεταξύ του 1890 και του 1924.

Παρακολουθώντας τις επισκέψεις των Ελλήνων πρωθυπουργών στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, όλοι έχουν τονίσει ότι η ομογένειά μας παίζει καθοριστικό ρόλο και ότι η Ελλάδα χρειάζεται την ενεργή στήριξη της ομογένειας στο έργο της προώθησης της χώρας και των συμφερόντων της, με το κύρος και την ισχύ της εντός της επενδυτικής κοινότητας αλλά και ευρύτερα. Η ομογένειά μας αποτελείται από ανθρώπους που ήρθαν στην πλειονότητά τους φτωχοί, εργάστηκαν σκληρά, πέτυχαν και δημιούργησαν μια καλύτερη ζωή για αυτούς και τις οικογένειές τους. Σε διπλωματικό επίπεδο, η στήριξη των ομογενών βουλευτών και γερουσιαστών υπήρξε πολύτιμη, ειδικά στις αντιπαραθέσεις με την Τουρκία. Είναι εκατοντάδες οι επιστολές που έχουν στείλει προς το Κογκρέσο, διαμαρτυρόμενοι για κινήσεις της Άγκυρας και πιέσεις προς τον Λευκό Οίκο κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου.

Και είναι η ελληνική ομογένεια που έχει προλάβει και έχει σταματήσει αποφάσεις δυσμενείς για τα ελληνικά συμφέροντα. Το υπουργείο Εξωτερικών προσπαθεί τα τελευταία χρόνια να έχει την πλήρη και ακριβή χαρτογράφηση των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της ελληνικής διασποράς. Ευτυχώς, η τεχνολογία, το διαδίκτυο και οι βιντεοκλήσεις έχουν διευκολύνει πολύ την άμεση επικοινωνία των Ελλήνων ομογενών με την πατρίδα, ώστε να μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα πώς είναι η κατάσταση σήμερα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερη ή χειρότερη από ό,τι την άφησαν όταν μετανάστευσαν. Πάντως, σίγουρα είναι διαφορετική.