Η δύναμη, η υγεία της καρδιάς και το βάρος βρίσκονται συνήθως στο επίκεντρο της φυσικής κατάστασης όσο μεγαλώνουμε. Η ισορροπία, όμως, είναι εξίσου σημαντική: μας βοηθά να παρπατάμε σε ανισόπεδο έδαφος, να ανεβαίνουμε σκάλες, να φτάνουμε ένα ψηλό ντουλάπι και να συνεχίζουμε τις αγαπημένες μας δραστηριότητες, μειώνοντας τον κίνδυνο πτώσεων.

Η ισορροπία εξαρτάται από τη συνεργασία της όρασης, του εσωτερικού αυτιού, του νευρικού συστήματος και των μυών του κορμού και των κάτω άκρων. Οι αλλαγές που εμφανίζονται με την ηλικία σε αυτά τα συστήματα μπορούν να επηρεάσουν τη σταθερότητα.

Γι’ αυτό η μυϊκή ενδυνάμωση έχει ιδιαίτερη αξία: ο δυνατός κορμός στηρίζει τη στάση του σώματος, ενώ τα δυνατά ισχία και πόδια βοηθούν να αντιδράτε όταν χάνετε το πάτημά σας.

Το απλό τεστ ισορροπίας 10 δευτερολέπτων

Ένας απλός τρόπος να ελέγξετε την ισορροπία σας είναι να μετρήσετε πόση ώρα μπορείτε να σταθείτε στο ένα πόδι. Μελέτη του 2022, που δημοσιεύθηκε στο British Journal of Sports Medicine και εξέτασε ενηλίκους ηλικίας 51–75 ετών, διαπίστωσε ότι όσοι δεν μπορούσαν να διατηρήσουν αυτή τη θέση για 10 δευτερόλεπτα είχαν 84% υψηλότερο κίνδυνο θανάτου κατά την περίοδο παρακολούθησης, σε σύγκριση με όσους τα κατάφερναν.

Όπως επισημαίνεται από personal trainer στην Telegraph, το εύρημα δείχνει μια συσχέτιση, όχι ότι η κακή ισορροπία προκαλεί αυξημένο κίνδυνο θανάτου. Ένα τεστ ισορροπίας – προφανώς – δεν προσδιορίζει τη βιολογική ηλικία ούτε προβλέπει από μόνο του τη μελλοντική υγεία. Αποτελεί ωστόσο μια ένδειξη της κατάστασης του σώματός σας και μπορεί να αποτελέσει μια αφετηρία για την αξιολόγηση της σταθερότητας και την παρακολούθηση της προόδου σας.

Πώς θα κάνετε το τεστ

Σε επίπεδη επιφάνεια, τοποθετήστε τα χέρια σε θέση που σας βολεύει και σηκώστε το ένα πόδι. Μετρήστε πόση ώρα διατηρείτε τη θέση και σταματήστε όταν το πόδι ακουμπήσει στο έδαφος ή χρειαστεί να πιαστείτε από κάποιο στήριγμα. Επαναλάβετε με το άλλο πόδι.

Προσοχή: Να έχετε πάντα κοντά σας ένα στήριγμα ώστε να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε εάν χρειαστεί. Η ασφάλεια προέχει από την επίτευξη ενός συγκεκριμένου χρόνου

Ποιος χρόνος θεωρείται καλός για την ηλικία σας

Οι χρόνοι ανά ηλικία αποτελούν ενδεικτικούς στόχους. Αντιμετωπίστε τους ως οδηγό και όχι ως απόλυτο μέτρο της ισορροπίας ή της βιολογικής σας ηλικίας. Οι ενδεικτικοί χρόνοι ισορροπίας στο ένα πόδι είναι:

18–39 ετών: περίπου 43 δευτερόλεπτα.

40–49 ετών: περίπου 40 δευτερόλεπτα.

50–59 ετών: περίπου 37 δευτερόλεπτα.

60–69 ετών: περίπου 30 δευτερόλεπτα.

70–79 ετών: 18–19 δευτερόλεπτα.

80 ετών και άνω: περίπου 5 δευτερόλεπτα.

Χρησιμοποιήστε το αποτέλεσμα ως προσωπικό σημείο αναφοράς και εστιάστε στη σταδιακή βελτίωση. Αν δυσκολεύεστε να σταθείτε στο ένα πόδι, να θυμάστε η ισορροπία είναι μια δεξιότητα που εξασκείται. Μικρές, συστηματικές προσπάθειες μπορούν να βοηθήσουν για αυτόν τον σκοπό.

Τέσσερις ασκήσεις για καλύτερη ισορροπία

Για την εξάσκηση της ισορροπίας δεν χρειάζεστε σύνθετο εξοπλισμό ή μεγάλες προπονήσεις. Αρκούν περίπου 10 λεπτά εξάσκησης την ημέρα, προσαρμοσμένα στις δυνατότητές σας, σύμφωνα με personal trainer.

1. Στήριξη στο ένα πόδι

Σταθείτε με τα πέλματα στο άνοιγμα των ισχίων και σηκώστε αργά το ένα πόδι. Κρατήστε το γόνατο στήριξης ελαφρώς λυγισμένο, τον κορμό όρθιο και τους κοιλιακούς ήπια ενεργοποιημένους. Μείνετε για περίπου 10 δευτερόλεπτα και αλλάξτε πλευρά.

Κάντε τρεις επαναλήψεις ανά πόδι, αυξάνοντας σταδιακά τη διάρκεια στα 20–30 δευτερόλεπτα. Αν χρειάζεται, ακουμπήστε ελαφρά τα δάχτυλα σε καρέκλα ή πάγκο. Η άσκηση βελτιώνει την ικανότητα να παραμένετε όρθιοι μέσω μικρών προσαρμογών στους αστραγάλους, στα ισχία και στον κορμό.

2. Περπάτημα με τη φτέρνα μπροστά από τα δάχτυλα

Τοποθετήστε το ένα πόδι ακριβώς μπροστά από το άλλο, ώστε η φτέρνα του μπροστινού να ακουμπά ή να πλησιάζει τα δάχτυλα του πίσω. Κάντε 5–10 αργά βήματα σε ευθεία, στρίψτε προσεκτικά και επαναλάβετε. Παραμείνετε κοντά σε τοίχο ή σταθερό στήριγμα, ώστε εάν χρειαστεί να έχετε κάπου να ακουμπήσετε. Η κίνηση εξασκεί τον συντονισμό και την ισορροπία κατά τη βάδιση, βοηθώντας σας να νιώθετε πιο σταθεροί στην καθημερινότητα.

3. Άρσεις φτέρνας στο ένα πόδι

Σταθείτε σε χαμηλό σκαλοπάτι, με ασφαλές στήριγμα κοντά σας. Ακουμπήστε το μπροστινό μέρος του ενός πέλματος στο σκαλοπάτι και σηκώστε ελαφρά το άλλο πόδι. Ανασηκώστε αργά τη φτέρνα του ποδιού στήριξης και κατεβάστε την ελεγχόμενα.

Ξεκινήστε με 5–8 επαναλήψεις ανά πόδι. Αν το σκαλοπάτι σας δυσκολεύει, εκτελέστε την άσκηση στο πάτωμα. Οι γάμπες και οι αστράγαλοι συμβάλλουν σημαντικά στον έλεγχο της ισορροπίας όταν στέκεστε ή περπατάτε.

4. Προβολή προς τα πίσω με ανύψωση γονάτου

Σταθείτε με τα πέλματα στο άνοιγμα των ισχίων. Κάντε ένα βήμα πίσω και λυγίστε τα γόνατα όσο σας είναι άνετο. Πιέστε το μπροστινό πέλμα για να σηκωθείτε και φέρτε το πίσω γόνατο μπροστά και ψηλά. Κάντε περίπου πέντε επαναλήψεις ανά πλευρά, αργά και ελεγχόμενα, χρησιμοποιώντας καρέκλα ή τοίχο αν χρειάζεται. Η άσκηση ενδυναμώνει τα πόδια, βελτιώνει τον έλεγχο των ισχίων και εξασκεί τη σταθεροποίηση στο ένα πόδι.

Βάλτε την ισορροπία στην καθημερινότητά σας

Λίγα λεπτά συστηματικής εξάσκησης είναι μια καλή αρχή. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνδυάστε τις ασκήσεις ισορροπίας με προπόνηση αντιστάσεων. Καθίσματα, προβολές, άρσεις θανάτου και γέφυρες γλουτών – ιδίως με λάστιχο αντίστασης – ενδυναμώνουν τους μυς που στηρίζουν τη σταθερότητα.

Ο στόχος είναι να κινείστε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση: να ανεβαίνετε σκάλες, να ταξιδεύετε, να παίζετε με τα παιδιά ή τα εγγόνια σας και να απολαμβάνετε τις δραστηριότητές σας. Η μέση ηλικία είναι κατάλληλη περίοδος για να χτίσετε αυτές τις συνήθειες, χωρίς να περιμένετε να εμφανιστεί αστάθεια.

Αν παρατηρήσετε ξαφνική αλλαγή στην ισορροπία, επαναλαμβανόμενες πτώσεις ή επίμονη αστάθεια, απευθυνθείτε σε γιατρό ή φυσικοθεραπευτή, ώστε να διερευνηθεί πιθανή υποκείμενη αιτία.