Στη τρίτη θέση «βλέπει» στις επερχόμενες εκλογές την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ο Ανδρέας Δρυμιώτης, ο οποίος εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κατακτήσει την αυτοδυναμία και από την πρώτη κάλπη.

«Αυτή τη στιγμή δεύτερος είναι ο Τσίπρας, αλλά έχω προσωπικά τον βλέπω τρίτο», ανέφερε ο εκλογικός αναλυτής στο Action 24.

Σχετικά με τη Νέα Δημοκρατία, είπε ότι «από το 31% που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, πολύ εύκολα γίνεται 36%-37%».

«Να μην πάει ο κόσμος να μην ψηφίσει, θεωρώντας ότι θα υπάρξει δεύτερη κάλπη, αυτό το είδαμε όταν το 14% έβγαλε δήμαρχο στην Αθήνα, επειδή θεώρησε ότι ήταν σίγουρη η εκλογή Μπακογιάννη την δεύτερη Κυριακή», σημείωσε ο κ. Δρυμιώτης.

Σε άλλο σημείο, κλήθηκε να τοποθετηθεί για τις δηλώσεις του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος χαρακτήρισε «σερβιτόρο συμφερόντων» τον Αλέξη Τσίπρα. «Είναι γεγονός ότι εξυπηρέτησε συμφέροντα ο Τσίπρας. Όταν εξυπηρετείς τι είσαι;», είπε χαρακτηριστικά.

Με αφορμή, επίσης, το αποτέλεσμα των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ ο Ανδρέας Δρυμιώτης σχολίασε πως «ο Τραμπ δεν κατάφερε να λύσει το θέμα της ακρίβειας, ούτε στην Ελλάδα το έχουμε καταφέρει. Πες ότι βγάζουμε τον Τσίπρα ή τον Ανδρουλάκη τι θα κάνουν; Πρέπει να μας πουν τι θα κάνουν. Να μειώσουν φόρους δεν μπορούν γιατί υπάρχουν περιορισμοί από την Ευρωπαϊκή Ένωση».