Ιστορία έγραψε ο γιατρός και προοδευτικός πολιτικός Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ, καθώς επικράτησε στην ιδιαίτερα κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση για τη Γερουσία των ΗΠΑ στο Μίσιγκαν, νικώντας τον Ρεπουμπλικανό, Μάικ Ρότζερς και εξασφαλίζοντας μια πρωτιά στην αμερικανική πολιτική σκηνή: γίνεται ο πρώτος μουσουλμάνος γερουσιαστής στην ιστορία της χώρας.

Η νίκη του Ελ-Σαγέντ ενισχύει την αποφασιστική επικράτηση των Δημοκρατικών στη Γερουσία, καθώς το κόμμα κατάφερε την Τρίτη να ανακτήσει τον έλεγχο του σώματος.

Ο Ελ-Σαγέντ ανακοίνωσε τη νίκη του τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, από τα κεντρικά γραφεία των Δημοκρατικών του Μίσιγκαν στο Ντιτρόιτ, ευχαριστώντας τους πολίτες που τον στήριξαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας.

«Με καλωσορίσατε στα σπίτια σας, στις εκκλησίες σας, στις συναγωγές σας», δήλωσε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας την επιτυχία του σε ένα ευρύ κίνημα που οικοδομήθηκε μέσα από 18 μήνες προεκλογικής δραστηριότητας, στις μεγαλύτερες πόλεις αλλά και στις μικρότερες κοινότητες της πολιτείας. Όπως ανέφερε, οι ψηφοφόροι τού έδωσαν δύναμη ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές της εκστρατείας.

Η ισλαμοφοβική ρητορική και οι επιθέσεις από τον Ντόναλντ Τραμπ

Η προεκλογική αντιπαράθεση σημαδεύτηκε από επιθέσεις εναντίον του Ελ-Σαγέντ, με τον αντίπαλό του και τους επικριτές του, μεταξύ των οποίων και ο Ντόναλντ Τραμπ, να πραγματοποιούν μια εκστρατεία που σε μεγάλο βαθμό είχε ισλαμοφοβικά χαρακτηριστικά.

Στο επίκεντρο των επιθέσεων βρέθηκαν επανειλημμένα το όνομα και η θρησκευτική του πίστη. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε φτάσει στο σημείο να τον χαρακτηρίσει «τζιχαντιστή», ενώ είχε υποστηρίξει ότι θα έπρεπε να περάσει από ανιχνευτή μετάλλων για να εισέλθει στη Γερουσία.

Απαντώντας στις επιθέσεις, ο Ελ-Σαγέντ υποστήριξε ότι οι επικριτές του επέλεξαν να διχάσουν την κοινωνία αντί να ασχοληθούν με τα πραγματικά προβλήματα των πολιτών, όπως το κόστος της βενζίνης και των τροφίμων. Όπως είπε, δεν είχαν απαντήσεις για τα προβλήματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, οι ίδιοι δημιούργησαν.

«Θέλουν μια Αμερική που να είναι πολύ μικρή για κάποιους από εμάς. Εμείς γνωρίζουμε ότι η Αμερική είναι αρκετά μεγάλη για όλους μας», δήλωσε.

Ποιος είναι ο Αμπντούλ Ελ-Σαγέντ και ποιες θέσεις υποστήριξε

Ο νέος γερουσιαστής είναι πρώην διευθυντής υπηρεσιών υγείας στην κομητεία Γουέιν και κατάφερε να επικρατήσει νωρίτερα μέσα στη χρονιά στις εσωκομματικές εκλογές των Δημοκρατικών, αφήνοντας πίσω τη Χέιλι Στίβενς, η οποία θεωρούνταν η επικρατέστερη επιλογή του κομματικού μηχανισμού.

Κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, ο Ελ-Σαγέντ υποστήριξε την πρόταση «Medicare for All», η οποία προβλέπει καθολική υγειονομική περίθαλψη για τους Αμερικανούς, ενώ ζήτησε να τερματιστεί η στρατιωτική βοήθεια των ΗΠΑ προς το Ισραήλ.

Απέναντί του βρέθηκε ο Μάικ Ρότζερς, πρώην μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων, ο οποίος είχε την υποστήριξη του Ντόναλντ Τραμπ και παρουσιάστηκε ως στενός πολιτικός σύμμαχός του.

Ο Ρότζερς είχε χάσει και την εκλογική αναμέτρηση του 2024 για τη Γερουσία από την Ελίσα Σλότκιν, με διαφορά περίπου 0,3 ποσοστιαίων μονάδων.

Οι δύο υποψήφιοι διεκδικούσαν την έδρα του απερχόμενου Δημοκρατικού γερουσιαστή Γκάρι Πίτερς, ο οποίος την κατείχε από το 2015.

Τα 30 εκατομμύρια δολάρια της Aipac και η προεκλογική μάχη

Όπως αναφέρει ο Guardian, η αναμέτρηση στο Μίσιγκαν θεωρήθηκε σημαντική δοκιμασία για το κατά πόσο ένας προοδευτικός υποψήφιος, που αμφισβητεί την κομματική καθεστηκυία τάξη, μπορεί να κερδίσει σε μια πολιτεία όπου η εκλογική ισορροπία είναι ιδιαίτερα εύθραυστη.

Οι Ρεπουμπλικανοί επιχείρησαν να παρουσιάσουν τον Ελ-Σαγέντ ως έναν πολιτικό με υπερβολικά αριστερές θέσεις για το Μίσιγκαν. Η υποψηφιότητά του είχε προκαλέσει και την αντίδραση του Τραμπ, ο οποίος τον είχε αποκαλέσει «κομμουνιστή», ενώ τον είχε κατηγορήσει επίσης ότι είναι «τζιχαντιστής» και μέλος της Αιγυπτιακής Μουσουλμανικής Αδελφότητας.

Ιδιαίτερα έντονη ήταν και η παρέμβαση του φιλοϊσραηλινού λόμπι Aipac. Μέσω της επιτροπής πολιτικής δράσης Super PAC, United Democracy Project, δαπάνησε περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια στις εσωκομματικές εκλογές, προκειμένου να εμποδίσει την επικράτηση του Ελ-Σαγέντ. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ που δαπανήθηκε σε μία και μόνο εκλογική αναμέτρηση.

Παράλληλα, σύμφωνα με την εταιρεία AdImpact, μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου είχαν δαπανηθεί συνολικά περισσότερα από 220 εκατομμύρια δολάρια για διαφημίσεις στο πλαίσιο της γενικής εκλογικής αναμέτρησης, από τα δύο κόμματα.

Στην ομιλία του μετά τη νίκη, ο Ελ-Σαγέντ επανέλαβε τις θέσεις του για τη διάθεση των δημόσιων πόρων, συνδέοντας τη φορολογία με τις ανάγκες των Αμερικανών πολιτών.

«Θέλουμε οι φόροι μας να δαπανώνται εδώ, για τα σχολεία εδώ, για την υγειονομική περίθαλψη εδώ και για τις υποδομές εδώ. Δεν θέλουμε τα χρήματά μας να στέλνονται για να χρηματοδοτούν το απαρτχάιντ, τη γενοκτονία ή τον πόλεμο», ανέφερε.

Η στάση του Μάικ Ρότζερς απέναντι στον Τραμπ και οι δημοσκοπήσεις

Από την πλευρά του, ο Μάικ Ρότζερς είχε υποστηρίξει την επιθετική δασμολογική πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τον πόλεμο με το Ιράν. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες της προεκλογικής εκστρατείας απομακρύνθηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο και στις δύο συγκεκριμένες επιλογές.

Ειδικότερα, ζήτησε να τερματιστεί ο εμπορικός πόλεμος μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, ενώ υποστήριξε ότι η σύγκρουση με το Ιράν θα έπρεπε να ολοκληρωθεί γρήγορα.

Στο παρελθόν, ο Ρότζερς είχε αντιταχθεί στον νόμο για την προσιτή υγειονομική περίθαλψη (Affordable Care Act), είχε υπερασπιστεί την πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την εφαρμογή της μεταναστευτικής νομοθεσίας και είχε επαναλάβει τους ψευδείς ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου σχετικά με τις εκλογές του 2020.

Η προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να παρουσιάσουν τον Ελ-Σαγέντ ως υπερβολικά αριστερό για μια πολιτεία με αμφίρροπο εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώθηκε και στις δημοσκοπήσεις.

Σύμφωνα με έρευνα της Fox News τον Αύγουστο, το 54% των ψηφοφόρων στο Μίσιγκαν θεωρούσε υπερβολικά ακραίες τις πολιτικές θέσεις του Ελ-Σαγέντ. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, το 51% εκτιμούσε ότι ο Μάικ Ρότζερς ήταν υπερβολικά κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ.