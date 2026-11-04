Κλειστό αναμένεται να παραμείνει απόψε, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, για έξι ώρες τμήμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς δυτικά, λόγω εργασιών στο πλαίσιο κατασκευής του Flyover.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, η κυκλοφορία θα διακοπεί από τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης έως τις 05:30 το πρωί της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Κ6 (Μετεώρων) και Κ5 (Ευκαρπίας).

Τα οχήματα που κινούνται προς δυτικά θα εκτρέπονται μέσω της εξόδου του κόμβου Κ6 (Μετεώρων) και θα συνεχίζουν την πορεία τους μέσω της λεωφόρου Ανδρέα Παπανδρέου και του αστικού οδικού δικτύου.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα προς ανατολικά θα διεξάγεται κανονικά.

Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν την οδική σήμανση, προκειμένου να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα και κυκλοφοριακή συμφόρηση.