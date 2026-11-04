Η Βόρεια Κορέα προχώρησε σήμερα σε νέα εκτόξευση πυραύλων προς την Ανατολική Θάλασσα, γνωστή και ως Θάλασσα της Ιαπωνίας. Η κίνηση αυτή σημειώνεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης με τις ΗΠΑ, μετά τις κατηγορίες της Ουάσινγκτον ότι η Πιονγκγιάνγκ βρίσκεται πίσω από μεγάλη κυβερνοεπίθεση σε βάρος του ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων Binance.

Το γενικό επιτελείο εθνικής άμυνας της Νότιας Κορέας ανέφερε ότι εντοπίστηκαν «εκτοξεύσεις πυραύλων από την περιοχή της Σοντόκ, στη Βόρεια Κορέα, προς την κατεύθυνση της Ανατολικής Θάλασσας».

Η Νότια Κορέα και οι ΗΠΑ διενεργούν «αυτή τη στιγμή λεπτομερή ανάλυση των ακριβών χαρακτηριστικών των πυραύλων» που εκτοξεύτηκαν, κατά την ίδια πηγή.

Η Βόρεια Κορέα, χώρα η οποία διαθέτει πυρηνικό οπλοστάσιο, έχει προχωρήσει το τελευταίο διάστημα σε δοκιμές διαφόρων οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, νέου τύπου κατευθυνόμενων τορπιλών ακριβείας και υπερηχητικών πυραύλων μέσης εμβέλειας.

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA, η Πιονγκγιάνγκ προχώρησε προχθές Δευτέρα σε δοκιμές στρατηγικών πυραύλων κρουζ και άλλων, ικανών να φέρουν γόμωση αποτελούμενη από πυρομαχικά διασποράς.

Η νέα δοκιμή σημειώθηκε με φόντο τον πολλαπλασιασμό των επεισοδίων που συνδέονται με τη Βόρεια Κορέα.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ, αδελφή του βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν, διεμήνυσε σήμερα ότι η Πιονγκγιάνγκ θα δώσει σθεναρή απάντηση στη «σταθερά εχθρική πολιτική» των ΗΠΑ.

Χθες η Κιμ Γιο Γιονγκ είχε ήδη κατακεραυνώσει την κατηγορία του FBI, της αμερικανικής ομοσπονδιακής αστυνομίας, πως η Βόρεια Κορέα βρισκόταν πίσω από κυβερνοπειρατεία-ρεκόρ στην πλατφόρμα κρυπτονομισμάτων Binance, που προκάλεσε ζημία 6,3 δισεκατομμυρίων ευρώ, τονίζοντας πως η Πιονγκγιάνγκ «εναντιώνεται αποφασιστικά» σε κυβερνοεπιθέσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, που υποστηρίζει ότι έχει καλή προσωπική σχέση με τον βορειοκορεάτη ηγέτη, αναφέρθηκε στην πιθανότητα συνόδου τους μέσα στον Νοέμβριο, κατά τη διάρκεια περιοδείας του στην Ασία. Όμως, όπως και την αντίστοιχη περίοδο της περασμένης χρονιάς, δεν έχει υπάρξει καμιά θετική ένδειξη από την άλλη πλευρά.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ τόνισε πως η Πιονγκγιάνγκ δεν έχει «κανέναν λόγο» να επιστρέψει στον διάλογο με τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.