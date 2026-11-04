Την πρώτη εικόνα από την αποθεραπεία του Γιαν Μοντέρο μετά τη χειρουργική επέμβαση στο αριστερό γόνατο έφερε στο φως ανάρτηση της Δομινικανής Δημοκρατίας, αποκαλύπτοντας την ειδική προστατευτική μπότα που χρησιμοποιεί ο γκαρντ του Ολυμπιακού.

Ο τραυματισμός του 22χρονου άσου αποδείχθηκε ιδιαίτερα σοβαρός, καθώς χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή έξω μηνίσκου. Σύμφωνα με τα δεδομένα της αποκατάστασής του, η απουσία του από την αγωνιστική δράση υπολογίζεται στους έξι μήνες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τους «ερυθρόλευκους».

Ο ίδιος, πάντως, εμφανίζεται αποφασισμένος να επιστρέψει δυνατός. Σε πρόσφατο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Δομινικανός γκαρντ έστειλε το δικό του μήνυμα αισιοδοξίας, γράφοντας: «Με τη θέληση του Θεού όλα θα είναι καλύτερα όταν επιστρέψω».

Παράλληλα, η Ομοσπονδία της Δομινικανής Δημοκρατίας δημοσίευσε φωτογραφία από τη συνάντηση του γενικού διευθυντή της εθνικής ομάδας, Junior Páez, με τους Γιαν Μοντέρο και Κρις Ντουάρτε στη Βιτόρια της Ισπανίας. Στην εικόνα διακρίνεται η ειδική μπότα που φορά ο παίκτης του Ολυμπιακού κατά το διάστημα της μετεγχειρητικής αποκατάστασής του.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διαρκούς επικοινωνίας και στήριξης των Δομινικανών αθλητών που αγωνίζονται στο εξωτερικό.

Στο μήνυμά της, η Ομοσπονδία υπογράμμισε ότι η παρουσία και η υποστήριξή της προς τους διεθνείς παίκτες δεν περιορίζεται στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις, στέλνοντας παράλληλα τις ευχές της στον Μοντέρο για ταχεία ανάρρωση και εκφράζοντας την προσμονή της για την επιστροφή του στα παρκέ.