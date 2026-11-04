Με τρεις στόχους έρχεται η δράση Συμπράξεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Αττική, οι αιτήσεις για την οποία έχουν ήδη ξεκινήσει.

Ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων/υπηρεσιών ή μεθόδων παραγωγής με υψηλή προστιθέμενη αξία με σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και στη διείσδυση σε νέες αγορές

Αποτελεσματικότερη διασύνδεση των ερευνητικών οργανισμών με τις ανάγκες του παραγωγικού ιστού

Επικέντρωση των προσπαθειών και των πόρων σε περιοχές παρέμβασης των θεματικών τομέων:

Υλικά – Κατασκευές και Βιομηχανία

Αγροδιατροφική Αλυσίδα

Περιβάλλον-Κυκλική Οικονομία

Βιοεπιστήμες-Υγεία & Φάρμακα

Μεταφορές – Εφοδιαστική Αλυσίδα

και Ψηφιακές Τεχνολογίες

της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) της Περιφέρειας Αττικής.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν υποβάλλονται από συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένας οργανισμός έρευνας.

Επιπλέον στη σύμπραξη δύναται να συμμετέχει μία ή περισσότερες οντότητες που ανήκει στους Λοιπούς φορείς, οι οποίοι αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί ή ως επιχειρήσεις σύμφωνα με τους ορισμούς της παρούσας πρόσκλησης.

Οι επιχειρήσεις συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ποσοστό τουλάχιστον 40% στον προϋπολογισμό του έργου.

Η ένταση ενίσχυσης του έργου έρευνας και ανάπτυξης ενός δικαιούχου καθορίζεται από:

τον χαρακτηρισμό της κατηγορίας έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη,) κάθε ενότητας εργασίας του έργου και

το μέγεθος της επιχείρησης (πολύ μικρή/Μικρή, Μεσαία, Μεγάλη).

Σε ποιους απευθύνεται

Συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, που έχουν κατ’ ελάχιστον 1 κλεισμένη πλήρη (ετήσια) διαχειριστική χρήση, με ερευνητικούς οργανισμούς, στις οποίες συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση και ένας οργανισμός έρευνας.

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι Δαπάνες Προσωπικού. Για την κάλυψη των υπόλοιπων δαπανών του έργου χρησιμοποιείται ενιαίος συντελεστής 40% επί των επιλέξιμων δαπανών προσωπικού.

Προϋπολογισμός: €17.000.000.

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