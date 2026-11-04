Ξέχασε για λίγο το Άμστερνταμ και φαντάσου μια πόλη όπου ο χρόνος μοιάζει να έχει σταματήσει στον «χρυσό αιώνα» της Ολλανδίας. Το Ντελφτ είναι ένας ζωντανός πίνακας ζωγραφικής, μια γοητευτική πόλη γεμάτη από ρομαντικά κανάλια, πέτρινα γεφύρια και ιστορικά κτίρια με χαρακτηριστικές μυτερές στέγες.

Γνωστό παγκοσμίως για την περίφημη μπλε και λευκή πορσελάνη του, αλλά και ως η γενέτειρα του σπουδαίου ζωγράφου Γιοχάνες Βερμέερ –του δημιουργού του πασίγνωστου έργου «Το Κορίτσι με το Μαργαριταρένιο Σκουλαρίκι»–, το Ντελφτ καταφέρνει να συνδυάζει την πλούσια ιστορία με τη ζωντανή ατμόσφαιρα μιας σύγχρονης φοιτητούπολης.

Χτισμένο πάνω στον μικρό ποταμό Σχίι, βρίσκεται ανάμεσα στη Χάγη και το Ρότερνταμ, ενώ αποτελεί την έδρα της ολλανδικής βασιλικής οικογένειας. Στο ιστορικό κέντρο του Ντελφτ μπορεί να θαυμάσει κανείς τα γραφικά κτίρια και τα ιδιαίτερα κανάλια που είναι ιδανικά για περιπάτους. Αξίζει να επισκεφθείς την προτεσταντική εκκλησία στο Ντελφτ (Νέα Εκκλησία) που χρονολογείται από το 1510 και αποτελεί ένα ορόσημο της πόλης. Ο παλιός καθεδρικός ναός Oude Kerk και ο ναός Nieuwe Kerk αποτελούν ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα.

Στην πλατεία θα θαυμάσεις από κοντά το γραφικό κτίριο του δημαρχείου, ενώ είναι απαραίτητη μια στάση στο μουσείο Prinsenhof. Κατασκευασμένη γύρω στα 1400, η Οοστπόρτ ή Ανατολική Πύλη αποτελεί το μοναδικό εναπομείναν τμήμα των παλαιών τειχών της πόλης. Το Ντελφτ περιβάλλεται από ένα ειδυλλιακό φυσικό περιβάλλον το οποίο μπορεί να απολαύσει κανείς με το βασικό μέσο μεταφοράς της πόλης, το ποδήλατο.

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