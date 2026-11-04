Θύμα επίθεσης έπεσε τα ξημερώματα της Δευτέρας 2/11 ένα συνοικιακό κρεοπωλείο στην Κηφισιά καθώς άγνωστοι απέκτησαν απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω Wi-Fi στο σύστημα διαχείρισης των ψυγείων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα με server.

Οι χάκερ επαναπρογραμμάτισαν τη θερμοκρασία των ψυγείων με στόχο να φτάσει στο ανώτατο όριο των 150 βαθμών Κελσίου, απενεργοποίησαν τους συναγερμούς ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των υπευθύνων, κλείδωσαν τα πληκτρολόγια χειροκίνητης ρύθμισης και διέγραψαν ολόκληρη τη βάση δεδομένων και τα καταγραφικά στοιχεία.

Η επιχείρηση απέφυγε την οικονομική καταστροφή και την απώλεια των εμπορευμάτων, καθώς η κυβερνοεπίθεση έγινε γρήγορα αντιληπτή. Τα δύο ψυγεία του κρεοπωλείου που επηρεάστηκαν περισσότερο ήταν άδεια λόγω του καθιερωμένου σαββατιάτικου καθαρισμού, ενώ στους υπόλοιπους θαλάμους, όπου φυλάσσονταν τα κρέατα, η ψύξη είχε σταματήσει αλλά η θερμοκρασία δεν πρόλαβε να ξεπεράσει τους 5,5 βαθμούς Κελσίου.

«Ήμασταν λίγο τυχεροί μέσα στην ατυχία μας, γιατί την ώρα που ήρθαμε το προλάβαμε. Σε δύο ψυγεία είχαν ανεβάσει μεγάλη θερμοκρασία, αλλά αυτά τα ψυγεία εμείς κάθε Σάββατο τα αδειάζουμε για να τα πλύνουμε, οπότε αυτά ήτανε άδεια, δεν υπήρχανε προϊόντα μέσα. Οι υπόλοιποι ψυκτικοί θάλαμοι που έχουμε επηρεάστηκαν, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό», τόνισε ο υπεύθυνος του καταστήματος μιλώντας το πρωί σήμερα, Τετάρτη 4/11 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Ωστόσο, η τεχνική ζημιά παραμένει σημαντική, καθώς όλα τα συστήματα και οι παράμετροι των ψυγείων πρέπει να ρυθμιστούν εκ νέου από την αρχή.

«Μπήκαν μέσα και διέγραψαν όλη τη βάση δεδομένων. Οικονομικά, ευτυχώς, δεν μας στοίχισε τόσο πολύ γιατί δεν είχαμε απώλεια προϊόντων. Πρακτικά σημαίνει ότι δεν έχουμε πλέον τα καταγραφικά στα ψυγεία μας. Έχουν αλλάξει όλα τα σεταρίσματα και όλες τις παραμέτρους, οπότε πρέπει να ξαναρυθμιστούν τα ψυγεία μας. Γενικότερα έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση και ένα μεγάλο πρόβλημα», είπε.