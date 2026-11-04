Βελτιώνεται σταδιακά ο καιρός από σήμερα, Τετάρτη, με τις βροχές και τις καταιγίδες να περιορίζονται, κυρίως στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας.

Από το απόγευμα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αναμένεται βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές, ενώ αύριο και μεθαύριο Παρασκευή, οι βοριάδες θα φέρουν πτώση της θερμοκρασίας και κάποια ψιλόβροχα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Από το Σάββατο προβλέπεται αισθητή βελτίωση, με ηπιότερες καιρικές συνθήκες και άνοδο του υδραργύρου.

Σήμερα, όπως ανέφερε ο κ. Μαρουσάκης, η ημέρα χωρίζεται καιρικά σε δύο τμήματα. Αρχικά, συναντάμε συννεφιές στο ανατολικό Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, συναντάμε βροχές και λίγες καταιγίδες, οι οποίες σταδιακά θα υποχωρήσουν.

Στην υπόλοιπη χώρα η ημέρα ξεκινάει με ήπιες καιρικές συνθήκες, ηλιοφάνεια και λίγες τοπικές συννεφιές.

Καθώς θα πηγαίνουμε προς το απόγευμα, μπαίνει ο καιρός του βοριά και επομένως στα ανατολικά ηπειρωτικά και τη βόρεια Κρήτη, περιμένουμε και πάλι κάποιας ήπιας έντασης τοπικές βροχές. Από εδώ και πέρα οι βροχοπτώσεις δεν αναμένεται να προβληματίσουν.

Ο βοριάς αρχίζει και κυριαρχεί στα περισσότερα θαλάσσια γεωγραφικά διαμερίσματα, με πρωταγωνιστή την περιοχή του Αιγαίου.

Τις επόμενες ώρες οι βοριάδες θα ενισχυθούν και θα φθάσουν τοπικά ακόμα και τα 7 μποφόρ. Από αύριο, Πέμπτη, μέχρι περίπου και το Σάββατο, οι βοριάδες θα παραμένουν ενισχυμένοι καθώς θα φθάνουμε τα 7, τοπικά ακόμη και τα 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, ο βοριάς είναι ο φορέας της πιο ψυχρής αέριας μάζας. Στον ηπειρωτικό κορμό, ο υδράργυρος έχει αρχίσει και υποχωρεί. Από αύριο μέχρι και το Σάββατο θα βλέπουμε πιο χαμηλές θερμοκρασίες και θα κάνει έντονο κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί, για να υποχωρήσει και αυτό το φαινόμενο από την Κυριακή και στη συνέχεια και να βλέπουμε τον υδράργυρο να ανεβαίνει μέρα με τη μέρα.

Την επόμενη εβδομάδα θα βλέπουμε θερμοκρασίες ακόμη και πάνω από τους 22-24 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία σήμερα αργά το μεσημέρι, θα φθάσει έως και τους 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές συννεφιές. Καθώς θα πηγαίνουμε στις απογευματινές και βραδινές ώρες, θα αρχίσουν τα σύννεφα να γίνονται πιο πολλά, και με έμφαση τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού. Μέσα στη νύχτα δεν αποκλείεται να δούμε κάποια ψιλόβροχα. Οι άνεμοι θα ενισχυθούν από το βράδυ και στη συνέχεια και ο υδράργυρος στους 20 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες ημέρες θα κάνει κρύο τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η αίσθηση του κρύου θα είναι έντονη καθώς δεν περιμένουμε αργά το μεσημέρι θερμοκρασίες πάνω από τους 17 βαθμούς Κελσίου. Το βράδυ θα πέφτουμε κοντά στους 7 με 9 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε άστατες καιρικές συνθήκες, με έμφαση τα 3 πόδια της Χαλκιδικής και το απόγευμα και το βράδυ, δεν αποκλείεται να έχουμε πρόσκαιρα περάσματα βροχοπτώσεων. Οι άνεμοι θα πνέουν με τοπικά ισχυρές εντάσεις και η θερμοκρασία δεν θα ξεπερνάει αργά το μεσημέρι τους 18 βαθμούς Κελσίου. Θα πέσει και εδώ η θερμοκρασία από αύριο μέχρι και το Σάββατο, δηλαδή θα φθάσει κοντά στους 15 βαθμούς Κελσίου, και τη νέα εβδομάδα θα τραβήξει την ανηφόρα.

Αύριο, Πέμπτη, ενισχύονται οι βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, θα πέσει η θερμοκρασία και θα σχηματιστούν σύννεφα που στο πέρασμά τους θα εμφανίσουν ασθενείς τοπικές βροχές.

Από το ύψος της Χαλκιδικής και πιο νότια, από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά, θα αφήνουν κάποιες βροχές που όμως δεν θα προβληματίσουν.

Η ανατολική και νότια Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Χαλκιδική και η Εύβοια, η Πελοπόννησος και η βόρεια Κρήτη, θα βρεθούν κάτω από την επίδραση της ψυχρής αυτής εισβολής.Μέσα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά θα έχουμε πολλές ώρες ηλιοφάνειας.

Όλη αυτή η καιρική μεταβολή θα κρατήσει μέχρι και το Σάββατο, και από Κυριακή και μετά ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Την Κυριακή αλλάζει εντελώς η ατμοσφαιρική κυκλοφορία. Μας έρχεται ένα ατμοσφαιρικό βουνό, το οποίο θα μας προστατεύσει από τις κακοκαιρίες και ταυτόχρονα θα ωθήσει και πιο θερμές αέριες μάζες από τη βόρεια Αφρική προς τη χώρα μας, με αποτέλεσμα να ανέβει ο υδράργυρος.

Η πρόγνωση της Αναστασίας Τυράσκη

Όπως σημείωσε, από την πλευρά της, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, το σκηνικό του καιρού αλλάζει, με λιγότερες βροχές και περισσότερη ηλιοφάνεια, αλλά και αισθητή ενίσχυση των βόρειων ανέμων τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για μια «χειμωνιάτικη καλοκαιρία», όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, με τον ήλιο να συνοδεύεται από χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Τις πρωινές ώρες, σήμερα, διατηρούνται κάποιες νεφώσεις και τοπικές μπόρες στα ανατολικότερα τμήματα της χώρας, κυρίως στο βορειοανατολικό Αιγαίο. Πρόκειται για τα τελευταία υπολείμματα του συστήματος που επηρέασε τη χώρα τις προηγούμενες ημέρες, προκαλώντας μεγάλα ύψη βροχής, ιδιαίτερα στο ανατολικό Αιγαίο και τη Βόρεια Ελλάδα. Το σύστημα μετακινείται ανατολικότερα και εξασθενεί, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να περιορίζονται σταδιακά και να σταματούν στις περισσότερες περιοχές.

Από το απόγευμα, ωστόσο, η ενίσχυση του βορειοανατολικού ανέμου θα ευνοήσει την ανάπτυξη νεφώσεων στα ανατολικά ηπειρωτικά. Περιοχές όπως η κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Εύβοια, η ανατολική Στερεά και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος θα έχουν κατά τόπους ασθενείς έως μέτριας έντασης βροχές.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε βοριάδες και θα ενισχυθούν, φτάνοντας το βράδυ τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε σχετικά υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 15 έως 18 βαθμούς στα βόρεια, από 19 έως 20 βαθμούς στις περισσότερες νότιες περιοχές και τοπικά έως 21-22 βαθμούς στα νοτιότερα τμήματα.

Αύριο, Πέμπτη, οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, επηρεάζοντας το Αιγαίο και τις ηπειρωτικές περιοχές, με επέκταση έως τα νότια τμήματα του Ιονίου. Η έντασή τους θα φτάσει τα 7 με 8 μποφόρ.

Αυξημένες νεφώσεις αναμένονται κυρίως στις περιοχές ανατολικά των μεγάλων ορεινών όγκων, όπως η Μακεδονία, η Θεσσαλία, το βορειοδυτικό Αιγαίο, η ανατολική Στερεά, η Εύβοια, οι Σποράδες και η ανατολική και νότια Πελοπόννησος. Στις περιοχές αυτές θα σημειωθούν κατά τόπους βροχές, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στη βόρεια Κρήτη, λόγω των ενισχυμένων βοριάδων. Η ενίσχυση των ανέμων θα προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας. Από την Πέμπτη και κυρίως την Παρασκευή, οι μέγιστες τιμές θα υποχωρήσουν κάτω από τους 20 βαθμούς, κυμαινόμενες στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 15 και 18 βαθμών Κελσίου.

Την Παρασκευή οι νεφώσεις και οι βροχές θα είναι περιορισμένες σε σχέση με την Πέμπτη. Αναμένονται κυρίως ασθενή τοπικά φαινόμενα στις περιοχές που θα επηρεάζονται από το βόρειο ρεύμα.

Το Σάββατο δεν αναμένεται σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Από την Κυριακή, ωστόσο, προβλέπεται νέα μεταβολή από τα δυτικά, με επιστροφή των νοτιάδων, περισσότερες βροχές και πιθανές καταιγίδες, κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Για την Αττική, πάντως, τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή οι συνθήκες αναμένεται να είναι καλές, με αρκετή ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις και χωρίς βροχές.

Σύμφωνα με την ίδια, ο καιρός δεν φαίνεται να επηρεάζει τη διεξαγωγή του Μαραθωνίου, αν και η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα και θα επικρατεί αρκετή δροσιά.