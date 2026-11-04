Μια ιδιαίτερα ανησυχητική κυβερνοεπίθεση σημειώθηκε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου σε εταιρεία που συνεργάζεται με τον Γαλλικό Οργανισμό Αιμοδοσίας (EFS).

Χάκερ κατάφεραν να παρέμβουν στα συστήματα ψύξης θαλάμων όπου φυλάσσονται δείγματα αίματος και πλάσμα που προορίζεται για μεταγγίσεις.

Οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις διατηρούνται κανονικά σε θερμοκρασία -30 βαθμών Κελσίου, ωστόσο οι δράστες φέρονται να άλλαξαν τις ρυθμίσεις, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία στους 110 βαθμούς Κελσίου, προκαλώντας ανησυχία για πιθανή διακοπή της ψυκτικής αλυσίδας.

Το γαλλικό υπουργείο Υγείας διαβεβαιώνει, ωστόσο, ότι το περιστατικό εντοπίστηκε εγκαίρως και δεν είχε καμία λειτουργική συνέπεια στα δείγματα, σύμφωνα με το γαλλικό μέσο bfmtv.com.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της EFS, Φρεντερίκ Πακούντ: «Δεν υπήρξε σοβαρή παραβίαση της ασφάλειας των προϊόντων. Ωστόσο, θα μπορούσαμε να χάσουμε δείγματα ή ολόκληρες σακούλες πλάσματος που προορίζονταν για τη θεραπεία ασθενών».

Η επίθεση έπληξε την εταιρεία «Coolworld», μια επιχείρηση που ενοικιάζει, μεταξύ άλλων, μεγάλα συστήματα κλιματισμού. Ο εξοπλισμός αυτός χρησιμοποιούνταν για τη διατήρηση των βιολογικών προϊόντων σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία.