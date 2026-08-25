Οι αμερικανικές Μυστικές Υπηρεσίες (Secret Service) γνωρίζουν την ύπαρξη βίντεο που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση του Ιράν και αναφερόταν σε πιθανό σχέδιο δολοφονίας του μικρότερου γιου του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε εκπρόσωπός τους.

«Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ γνωρίζει για το βίντεο και ερευνά οτιδήποτε μπορεί να εκληφθεί ως απειλή εναντίον των προσώπων που προστατεύουμε. Για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας, δεν συζητάμε ζητήματα που αφορούν πληροφορίες σχετικές με την προστασία τους», ανέφερε μέσω email ο εκπρόσωπος της Secret Service, Νέιτ Χέρινγκ.

Σε βίντεο διάρκειας περίπου τριών λεπτών που προβλήθηκε από την ιρανική κρατική τηλεόραση γινόταν αναφορά σε ενδεχόμενο σχέδιο δολοφονίας του 20χρονου Μπάρον Τραμπ. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζονταν στο επίμαχο υλικό, ο γιος του Αμερικανού προέδρου παρακολουθείται, ενώ φερόταν να έχει προσφερθεί αμοιβή 10 εκατ. δολαρίων για τη δολοφονία του.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Ουάσιγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν ιδιαίτερα σκληρές δηλώσεις, εν μέσω του πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες και ξεκίνησε τον Φεβρουάριο από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Το Ισραήλ είχε περιορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συμμετοχή του στις εχθροπραξίες μετά την εκεχειρία του Απριλίου, η οποία έκτοτε κατέρρευσε.

Το Reuters είχε μεταδώσει νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επικαλούμενο αξιωματούχους, ότι οι ΗΠΑ είχαν δεχθεί επανειλημμένες προειδοποιήσεις από το Ισραήλ κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους σχετικά με φερόμενη πρόθεση του Ιράν να δολοφονήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Μεταξύ αυτών περιλαμβανόταν και προειδοποίηση πριν από μυστικό τέχνασμα με το Air Force One στην Τουρκία.

Ο ίδιος ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θεωρεί τον εαυτό του «νούμερο ένα στη λίστα θανάτου του Ιράν».