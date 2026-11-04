«Πυροτεχνήματα από μια κυβέρνηση, που σιώπησε όταν έπρεπε να μιλήσει και κουνά το δάχτυλο όταν θα έπρεπε να σιωπά», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις δύο παρεμβάσεις, που ανακοίνωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για το ιδιωτικό χρέος.

«Όμορφες διατάξεις, αγγελικά πλασμένες», σχολιάζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και αναφέρει πως «ο κ. Πιερρακάκης ανακάλυψε χθες στη Βουλή την αυστηρότητα απέναντι στους servicers και μας ανακοινώνει πρόστιμα», προσθέτοντας ότι όμως «είναι η ίδια κυβέρνηση, που από τον Ιούνιο μέχρι σήμερα, δεν έχει απευθύνει ούτε μία αυστηρή δημόσια έκκληση στους servicers να εφαρμόσουν την απόφαση 6/2026 της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου».

«Χιλιάδες δανειολήπτες περιμένουν ακόμη να δουν την εφαρμογή της στις δόσεις τους. Από την κυβέρνηση, σιωπή», επισημαίνει.

Έρχεται σήμερα να μας κουνήσει το δάχτυλο για την κριτική μας στάση, όταν δεν έχει στεγνώσει ακόμη το blanco από την “επιχείρηση αρπαγής περιουσιών”, που οργανώθηκε με το άρθρο 23», συνεχίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για το άρθρο «που θα έκανε τις ρυθμίσεις με τους servicers εκτελεστό τίτλο και θηλιά στον λαιμό των δανειοληπτών και αποσύρθηκε μετά την αποκάλυψη του ΠΑΣΟΚ και τις αντιδράσεις σύσσωμου του νομικού κόσμου».

Ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ καλεί τον υπουργό, «πριν πανηγυρίσει για τα νέα πρόστιμα», να απαντήσει το εξής «απλό ερώτημα»:

«Μας διαφήμισε χθες το σταθερό επιτόκιο 3%. Γιατί αφορά μόνο τους ευάλωτους και επιλέξιμους οφειλέτες του εξωδικαστικού και όχι το σύνολο των ενταχθέντων στον εξωδικασιτκό ή στις ρυθμίσεις οφειλών στον ΕΦΚΑ και την ΑΑΔΕ; Όποιος ρυθμίσει χρέη σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία στις 120 δόσεις που φέρνει η ίδια κυβέρνηση θα πληρώσει επιτόκιο 5,84%».

Καταληκτικά, ο κ. Τσουκαλάς σχολιάζει ότι «οι δανειολήπτες δεν τρώνε σανό» και ότι «γνωρίζουν πια καλά ποιους εξυπηρετεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση του». Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποστηρίζει ότι «η νίκη του ΠΑΣΟΚ μόνος δρόμος για να αλλάξει η ζωή της πλειοψηφίας».