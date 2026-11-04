Για το ατύχημα που είχε στο σπίτι του μίλησε ο Αντώνης Σρόιτερ, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day» του Alpha. Ο γνωστός δημοσιογράφος και παρουσιαστής του κεντρικού δελτίου ειδήσεων αποκάλυψε ότι έπεσε από μια σκάλα την ώρα που έκανε κάποια δουλειά στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να αντιμετωπίζει δυσκολία στο περπάτημα.

«Έκανα μια δουλειά και έπεσα από τη σκάλα πριν απο 10 ημέρες. Δυσκολεύομαι να περπατήσω», ανέφερε ο Αντώνης Σρόιτερ, περιγράφοντας το ατύχημα που είχε. Όπως εξήγησε, ευτυχώς απέφυγε κάποιο κάταγμα, ωστόσο ο τραυματισμός του εξακολουθεί να τον ταλαιπωρεί, ακόμη και κατά τη διάρκεια της δουλειάς του.

«Όταν έπεσα δεν ήταν κάποιος στο σπίτι. Ευτυχώς δεν έχω σπάσει κάτι, αλλά γελάω και πονάω ταυτόχρονα. Η αλήθεια είναι ότι κάνω δελτίο κουτσαίνοντας λίγο, γιατί είναι και όρθιο το δελτίο. Δεν περπατάω πολύ, έχω κόψει λίγο κινήσεις. Νομίζω από βδομάδα θα είμαι κανονικά», είπε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος του Alpha, αποκαλύπτοντας ότι συνεχίζει κανονικά τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, παρά τη δυσκολία που αντιμετωπίζει στην κίνησή του.