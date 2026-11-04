Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στη Δανία ένα τηλεοπτικό εγχείρημα που χαρακτηρίστηκε «σκληρό» και «απάνθρωπο», καθώς ένας άνδρας έπεσε θύμα μιας φάρσας που θύμιζε την κινηματογραφική ταινία «The Truman Show». Για τέσσερις ολόκληρους μήνες ζούσε χωρίς να γνωρίζει ότι η καθημερινότητά του ήταν μέρος μιας τηλεοπτικής παραγωγής, έχοντας μάλιστα αφήσει πίσω τις υποχρεώσεις του για να συμμετάσχει σε αυτό που πίστευε ότι ήταν μια «επαγγελματική ευκαιρία».

Πρωταγωνιστής ήταν ο κωμικός, Ράσμους Γουόλμπριτζ, στον οποίο προτάθηκε να αναλάβει τη σκηνοθεσία της δικής του ταινίας. Αυτό που δεν γνώριζε, ωστόσο, ήταν ότι πρόκειται για μια φάρσα με κρυφές κάμερες. Περίπου 150 άνθρωποι, ανάμεσά τους η σύζυγος και στενοί φίλοι του, γνώριζαν την αλήθεια και συμμετείχαν μυστικά στο εγχείρημα, παίζοντας τους ρόλους τους επί μήνες.

Η εκπομπή με τίτλο «Everyone Loves Rasmus» προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, με το κοινό να καταδικάζει το ότι ένας άνθρωπος εξαπατήθηκε σε τέτοιο βαθμό για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Οι αντιδράσεις ήταν τόσο έντονες, ώστε το πρόγραμμα διακόπηκε οριστικά στη Δανία.

Οι συγκρίσεις με την επιτυχημένη ταινία του 1998 «The Truman Show», με πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κάρεϊ, ήταν αναπόφευκτες. Στην ταινία, ο Τρούμαν μεγαλώνει εν αγνοία του μέσα σε ένα τεράστιο τηλεοπτικό στούντιο, όπου ολόκληρη η ζωή του αποτελεί ένα τηλεοπτικό θέαμα. Όλοι οι άνθρωποι γύρω του, από τη σύζυγο και τον καλύτερό του φίλο μέχρι τους γείτονες, είναι ηθοποιοί που υποδύονται ρόλους.

Ο σκηνοθέτης της δανέζικης εκπομπής, πάντως, υπερασπίστηκε την ιδέα, υποστηρίζοντας ότι υπήρχε ψυχολόγος σε όλη τη διάρκεια του εγχειρήματος, αλλά και μετά την αποκάλυψη της αλήθειας. Από την πλευρά τους, οι υπεύθυνοι της παραγωγής ισχυρίστηκαν ότι ο Ράσμους είχε τη δυνατότητα να αρνηθεί τη δημόσια προβολή του προγράμματος, προτού αυτό μεταδοθεί για λίγες ημέρες.

Ο ίδιος, ωστόσο, δεν φαίνεται να αντιμετώπισε την υπόθεση με χιούμορ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, μετά την αποκάλυψη της εξαπάτησης αποσύρθηκε από τη δημόσια ζωή, αποφεύγοντας τις εμφανίσεις και τις δηλώσεις.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ξέσπασε έντονη συζήτηση, με πολλούς Δανούς να ζητούν εξηγήσεις από τους δημιουργούς της εκπομπής και να χαρακτηρίζουν το εγχείρημα «μορφή ψυχολογικής κακοποίησης» και «όχι αθώα φάρσα».

«Μια φάρσα δεν διαρκεί τέσσερις μήνες. Αυτό λέγεται απλώς εκφοβισμός», έγραψε ένας χρήστης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας άλλος σχολίασε ότι ήταν αναμενόμενο πως το εγχείρημα θα προκαλούσε αντιδράσεις, καθώς έθετε σε κίνδυνο όχι μόνο τον άνθρωπο που βρισκόταν στο επίκεντρο, αλλά ενδεχομένως και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.

«Είναι απλώς κακόβουλο. Ποιος θα μπορούσε να θεωρηθεί κάτι τέτοιο αστείο; Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας ακόμα χρήστης.

Ιδιαίτερα επικριτικό ήταν και ένα άλλο σχόλιο, στο οποίο επισημαινόταν ότι ο άνδρας ζούσε επί τέσσερις μήνες, 24 ώρες το 24ωρο, μέσα σε ένα περιβάλλον γεμάτο ψέματα και παραπλάνηση. «Δεν ήταν τέσσερις ώρες ούτε τέσσερις ημέρες, αλλά τέσσερις ολόκληροι μήνες! Είχε ένα νεογέννητο παιδί, σύντροφο και λογαριασμούς να πληρώσει. Έβαλε τα πάντα σε αναμονή για κάτι που τελικά δεν ήταν αυτό που του είχαν υποσχεθεί», ανέφερε ο χρήστης, αποτυπώνοντας την οργή που προκάλεσε η υπόθεση, σύμφωνα με τη βρετανική Mirror.