Μια σπάνια κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί πραγματοποίησε ο Ματ Ντέιμον με την 20χρονη κόρη του, Ιζαμπέλα, η οποία κατάφερε να κλέψει τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της στα CFDA Fashion Awards 2026, που πραγματοποιήθηκαν τη Δευτέρα στη Νέα Υόρκη.

Η νεαρή καλλονή, η οποία πρόσφατα υπέγραψε συμβόλαιο με το κορυφαίο πρακτορείο μοντέλων IMG Models, επέλεξε για τη βραδιά ένα εντυπωσιακό λευκό φόρεμα με πλεκτή υφή και κρόσσια, αναδεικνύοντας το προσωπικό της στιλ.

Ο 56χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα κομψός, φορώντας μαύρο κοστούμι. Πατέρας και κόρη πόζαραν αγκαλιασμένοι στους φωτογράφους, με τον Ματ Ντέιμον να κρατά τρυφερά την Ιζαμπέλα από τη μέση.

Η λαμπερή τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αμερικανικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Νέας Υόρκης, συγκεντρώνοντας κορυφαία ονόματα της μόδας και της διεθνούς showbiz. Τα CFDA Fashion Awards τιμούν κάθε χρόνο τους σημαντικότερους δημιουργούς της αμερικανικής μόδας, με βραβεία για τις καλύτερες συλλογές ανδρικών και γυναικείων ενδυμάτων, τα αξεσουάρ και τους ανερχόμενους σχεδιαστές.

Οι τέσσερις κόρες του Ματ Ντέιμον και η οικογενειακή παράδοση που δεν αλλάζει ποτέ

Η Ιζαμπέλα είναι μία από τις τέσσερις κόρες που μεγαλώνουν ο Ματ Ντέιμον και η σύζυγός του, Λουτσιάνα Μπαρόζο. Το ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί την Ιζαμπέλα, την 18χρονη Τζία και τη 16χρονη Στέλλα, ενώ ο ηθοποιός έχει μεγαλώσει και την 28χρονη Αλέξια, κόρη της Λουτσιάνα από προηγούμενη σχέση.

Ο Ματ και η Λουτσιάνα γνωρίστηκαν το 2003 και παντρεύτηκαν τον Δεκέμβριο του 2005. Παρά τη μεγάλη δημοσιότητα που συνοδεύει τον ηθοποιό, η οικογένεια προσπαθεί να διατηρεί την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα οι δημόσιες εμφανίσεις τους έχουν γίνει συχνότερες, με τη Λουτσιάνα και τις κόρες τους να στηρίζουν τον Ματ Ντέιμον στις εκδηλώσεις για την ταινία «The Odyssey» το περασμένο καλοκαίρι.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό People, ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είχε μιλήσει για την καθημερινότητά τους, αποκαλύπτοντας μια οικογενειακή συνήθεια που θεωρεί αδιαπραγμάτευτη. «Τρώμε όλοι μαζί οικογενειακώς κάθε βράδυ. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο και πάντα ήταν έτσι», είχε δηλώσει.

Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι ακόμη και αυτή η συνήθεια μπορεί μερικές φορές να μετατραπεί σε ρουτίνα. «Μία από τις κόρες μου είπε: “Χθες το βράδυ φάγαμε όλοι μαζί, αλλά δεν μιλήσαμε”. Και τότε συνειδητοποιήσαμε ότι είχε δίκιο. Μπορεί να χαθείς μέσα στη συνήθεια και να ξεχάσεις γιατί την καθιέρωσες εξαρχής», εξήγησε.

Με δύο από τις κόρες τους να έχουν ήδη φύγει από το πατρικό σπίτι, ο Ματ Ντέιμον και η σύζυγός του προετοιμάζονται για τη νέα φάση της οικογενειακής τους ζωής. «Προσπαθούμε να αποδεχτούμε ότι αυτό συμβαίνει. Μιλάμε πολύ για το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή. Δεν μπορείς να σταματήσεις τον χρόνο, οπότε ο μόνος τρόπος να τον αξιοποιήσεις είναι να ζεις ουσιαστικά κάθε στιγμή», ανέφερε ο ηθοποιός.