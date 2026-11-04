Καμία ένδειξη νοθείας, που θα μπορούσε να θίξει την ακεραιότητα των πρόσφατων βουλευτικών εκλογών, δεν εντόπισε η εκλογική επιτροπή του Ισραήλ, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αφού εξέτασαν τις προσφυγές που υπέβαλαν τα διάφορα κόμματα, και διεξήγαγαν διεξοδικές έρευνες, οι εκλογικές αρχές δεν διαπίστωσαν «καμία παρατυπία ούτε στοιχείο που να υποδηλώνει ότι η ακεραιότητα των εκλογών διακυβεύτηκε ή ότι τα αποτελέσματα αλλοιώθηκαν», ανέφερε η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Αυτή η διευκρίνιση έρχεται λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων των εκλογών, στις οποίες κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά μπλοκ δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία των 61 εδρών, που απαιτείται στην Κνεσέτ για τον σχηματισμό κυβέρνησης.