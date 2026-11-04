Ισχυρούς κραδασμούς στις διεθνείς αγορές προκάλεσε η επικράτηση των Δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών στην Ουάσιγκτον μπορεί να ανατρέψει τις ισορροπίες σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, με αιχμή τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη.

Οι διεθνείς χρηματιστηριακοί δείκτες κατέγραψαν σημαντικές απώλειες την Τετάρτη, ενώ το δολάριο υποχώρησε έναντι των βασικών νομισμάτων. Την ίδια ώρα, οι μετοχές εταιρειών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη βρέθηκαν στο επίκεντρο των ρευστοποιήσεων, καθώς ενισχύθηκαν οι φόβοι για αυστηρότερη εποπτεία του κλάδου και πιθανές καθυστερήσεις στην ανάπτυξη των υποδομών που στηρίζουν την εκρηκτική άνοδο της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η σαρωτική νίκη των Δημοκρατικών, η οποία αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και τους Ρεπουμπλικανούς, αποτυπώθηκε στις εντυπωσιακές επικρατήσεις τους στις εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία στη Νότια Καρολίνα, το Τέξας και το Οχάιο. Οι Δημοκρατικοί εξασφάλισαν πλειοψηφίες τόσο στη Γερουσία όσο και στη Βουλή των Αντιπροσώπων, καταγράφοντας σημαντικά κέρδη ακόμη και σε περιοχές που θεωρούνταν παραδοσιακά προπύργια των Ρεπουμπλικανών.

Η έκταση της εκλογικής επιτυχίας τους αιφνιδίασε πολλούς επενδυτές, καθώς οι πολιτικές εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν τις αποφάσεις για τις δημόσιες δαπάνες, τη φορολογία, την αμυντική πολιτική και τη ρύθμιση κρίσιμων οικονομικών κλάδων.

Στο επίκεντρο των πιέσεων οι μετοχές της τεχνητής νοημοσύνης

Η αντίδραση των επενδυτών ήταν άμεση, με τις πωλήσεις να επικεντρώνονται κυρίως στις μετοχές που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Παράλληλα, τα κρυπτονομίσματα υποχώρησαν υπό τον φόβο αυστηρότερων ρυθμιστικών παρεμβάσεων, ενώ τα κρατικά ομόλογα ενισχύθηκαν, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του δείκτη S&P 500 υποχώρησαν κατά 0,6%, ενώ εκείνα του Nasdaq κατέγραψαν αρχικά απώλειες άνω του 2%, προτού περιορίσουν την πτώση τους στο 0,8%.

Την ίδια στιγμή, η απόδοση του αμερικανικού δεκαετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε κατά 6 μονάδες βάσης, στο 4,906%, εξέλιξη που άσκησε πρόσθετες πιέσεις στο δολάριο.

Αρνητική ήταν η εικόνα και στην Ευρώπη, όπου τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης των χρηματιστηριακών δεικτών σημείωσαν πτώση 1,4%.

Στην Ασία, οι μεγαλύτερες απώλειες καταγράφηκαν στις μετοχές εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Οι κατασκευαστές ημιαγωγών Samsung, SK Hynix και TSMC σημείωσαν σημαντική υποχώρηση.

Παράλληλα, η SoftBank, η οποία θεωρείται βαρόμετρο για την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης, πρωταγωνίστησε στις απώλειες του ιαπωνικού χρηματιστηρίου, οδηγώντας τον βασικό δείκτη Nikkei σε πτώση 3%. Ο δείκτης υποχώρησε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε και πλέον μηνών.

Ο Πρασάντ Νιούναχα, ανώτερος στρατηγικός αναλυτής επιτοκίων στην TD Securities στη Σιγκαπούρη, εκτίμησε ότι η επικράτηση των Δημοκρατικών δημιουργεί προϋποθέσεις για αυστηρότερη ρυθμιστική εποπτεία των τεχνολογικών εταιρειών και των επιχειρήσεων τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και για μεγαλύτερη πολιτική αδυναμία συνεννόησης στην Ουάσιγκτον.

Όπως εξήγησε, η πιθανότητα πολιτικού αδιεξόδου ενισχύεται, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις και τις επενδυτικές προοπτικές.

Η άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης έχει συμβάλει καθοριστικά στην άνοδο των διεθνών αγορών τα τελευταία χρόνια. Η δυναμική αυτή στηρίχθηκε στις τεράστιες επενδύσεις των τεχνολογικών κολοσσών, οι οποίοι ανταγωνίζονται για την κατασκευή κέντρων δεδομένων και την επέκταση της υπολογιστικής τους ισχύος.

Ως αποτέλεσμα, οι επενδυτές εμφανίζονται ιδιαίτερα ευαίσθητοι σε οποιαδήποτε εξέλιξη θα μπορούσε να ανακόψει την ταχεία ανάπτυξη του κλάδου.

Οι ανησυχίες για τα κέντρα δεδομένων και το ενδεχόμενο αυστηρότερων περιορισμών

Η εκλογική επικράτηση των Δημοκρατικών ενδέχεται να έχει ευρύτερες επιπτώσεις σε τομείς που επηρεάζουν άμεσα τις χρηματοπιστωτικές αγορές. Μεταξύ αυτών βρίσκονται η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων για την τεχνητή νοημοσύνη, οι δημοσιονομικές προοπτικές των ΗΠΑ, οι αμυντικές δαπάνες, αλλά και η ρύθμιση κλάδων όπως η υγειονομική περίθαλψη, οι τράπεζες και τα κρυπτονομίσματα.

Η Τσαρού Τσανάνα, επικεφαλής επενδυτικής στρατηγικής στη Saxo, επισήμανε ότι η μεγαλύτερη πτώση στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Nasdaq αντανακλά τις ανησυχίες των επενδυτών για το ενδεχόμενο αλλαγής των πολιτικών συσχετισμών.

Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει σε αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης και των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδυτές έχουν ήδη αρχίσει να αμφισβητούν τις υψηλές αποτιμήσεις των επιχειρήσεων του κλάδου και το αυξανόμενο κόστος των επενδύσεών τους στην τεχνολογία.

Από την πλευρά του, ο Κιμ Σέοκ-Χουάν, αναλυτής της Mirae Asset Securities, εκτίμησε ότι η νίκη των Δημοκρατικών στο Τέξας είναι πιθανό να επιβαρύνει τις μετοχές των εταιρειών κατασκευής ημιαγωγών.

Η ανησυχία σχετίζεται με το ενδεχόμενο επιβολής αυστηρότερων περιορισμών στην ανάπτυξη κέντρων δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο Τέξας, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες αγορές υποδομών υπολογιστικής ισχύος στις ΗΠΑ.

«Εάν το Τέξας ανακοινώσει μορατόριουμ στην κατασκευή κέντρων δεδομένων, όπως έκανε η Νέα Υόρκη, τα έργα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν περαιτέρω καθυστερήσεις», ανέφερε ο Κιμ.

Πρόσθεσε ότι η αντίδραση των αγορών την Τετάρτη αντανακλά ξεκάθαρα τις ανησυχίες και την αβεβαιότητα που δημιουργούνται γύρω από αυτά τα ζητήματα.

Υποχώρηση του δολαρίου και άνοδος των ασφαλών νομισμάτων

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε το αμερικανικό νόμισμα έναντι των κυριότερων διεθνών ανταγωνιστών του, καθώς οι επενδυτές στράφηκαν σε εναλλακτικές τοποθετήσεις.

Το ευρώ ενισχύθηκε κατά 0,5%, φτάνοντας στα 1,1249 δολάρια, ενώ η στερλίνα σημείωσε άνοδο 0,37%, στα 1,3464 δολάρια. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης του δολαρίου υποχώρησε κατά 0,37%, στις 101,34 μονάδες.

Τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των νομισμάτων που θεωρούνται ασφαλή καταφύγια κατέγραψαν το ιαπωνικό γεν και το ελβετικό φράγκο, σε μια συνεδρίαση με έντονες διακυμάνσεις.

Το γεν ενισχύθηκε κατά 0,7%, με την ισοτιμία του να διαμορφώνεται στα 157,55 γεν ανά δολάριο, ενώ το ελβετικό φράγκο σημείωσε άνοδο σχεδόν 0,8%, φτάνοντας στα 0,8144 φράγκα ανά δολάριο.

Αστάθεια στις τιμές του πετρελαίου λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων

Ασταθής ήταν η εικόνα και στην αγορά πετρελαίου την Τετάρτη, μετά την υποχώρηση των τιμών στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων κατά την προηγούμενη συνεδρίαση.

Οι επενδυτές αξιολογούσαν τις συνομιλίες για τον τερματισμό των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν, σταθμίζοντας παράλληλα τους φόβους ότι οι πρόσφατες επιθέσεις και στις δύο συγκρούσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν περαιτέρω διαταραχές στον εφοδιασμό.

Η εξέλιξη αυτή διατηρεί την αβεβαιότητα στην αγορά πετρελαίου, καθώς οι γεωπολιτικές εξελίξεις εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα που επηρεάζει την πορεία των τιμών.