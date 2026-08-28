Οι Αρχές στην περιφέρεια της Χερσώνας, στο νότιο τμήμα της επικράτειας της Ουκρανίας, παρότρυναν χθες τους κατοίκους της ομώνυμης πόλης, της πρωτεύουσάς της, να απομακρυνθούν εσπευσμένα, λόγω του εντεινόμενου κινδύνου εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων, που εντείνονται και πλέον μπορεί να αφήσουν το αστικό κέντρο αυτό χωρίς ηλεκτρισμό και θέρμανση για παρατεταμένη περίοδο.

«Απευθύνομαι για άλλη μια φορά στους κατοίκους της Χερσώνας, ιδιαίτερα στις οικογένειες με παιδιά και στους ηλικιωμένους: αν έχετε τη δυνατότητα (…) φύγετε – σας παρακαλώ!», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Προκούντιν.

Αναφέρθηκε σε «εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση ασφαλείας» στη Χερσώνα, πόλη με πληθυσμό 280.000 κατοίκων προπολεμικά, όπου «ο εχθρός εντείνει κάθε μέρα τις επιθέσεις εναντίον βασικών υποδομών».

«Την περασμένη νύχτα, οι ρωσικές δυνάμεις επιτέθηκαν ξανά στον σταθμό θέρμανσης της πόλης της Χερσώνας με βόμβες ολίσθησης (…). Η εγκατάσταση υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές», συνέχισε ο κ. Προκούντιν.

«Η Χερσώνα μπορεί να βρεθεί χωρίς ηλεκτρισμό, ούτε θέρμανση, όχι για ώρες, ή ημέρες, αλλά για μακρά περίοδο», προειδοποίησε.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έχουν κλιμακώσει τις επιθέσεις στην περιφέρεια με αεριωθούμενα μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα και κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αέρος.

«Επί του παρόντος, δεν έχουμε κανένα μέσο για να καταστρέφουμε αυτού του τύπου τα drones, ούτε τις κατευθυνόμενες βόμβες που ρίχνονται από αέρος, σε καμιά περιφέρεια της χώρας μας», είπε ο κ. Προκούντιν όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP.

Η Ρωσία και η Ουκρανία αυξάνουν εδώ και μήνες την ένταση των πληγμάτων μακράς εμβέλειας που εξαπολύουν η μια εναντίον της άλλης, βάζοντας ολοένα πιο συχνά στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές, όπως αποθήκες, πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνια. Οι επιθέσεις αυτές προκαλούν αυξανόμενο αριθμό θυμάτων στις τάξεις των αμάχων.

Τον περασμένο χειμώνα οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις έπληξαν επανειλημμένα ουκρανικούς ηλεκτροπαραγωγικούς σταθμούς, βυθίζοντας κατά διαστήματα εκατομμύρια πολίτες στο σκοτάδι και στο κρύο.

Η πόλη της Χερσώνας ελεγχόταν από τον ρωσικό στρατό από τον Μάρτιο ως τον Νοέμβριο του 2022. Ρωσικές δυνάμεις, που απωθήθηκαν στην άλλη όχθη του Δνείπερου ποταμού, που αποτελεί φυσικό της σύνορο, τη βομβαρδίζουν στην πράξη καθημερινά.