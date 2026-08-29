Η Ρωσία εξετάζει σενάρια για μια νέα χερσαία επιχείρηση προς την κατεύθυνση του Κιέβου και του Τσερνίχιβ, σύμφωνα με τον αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου του Ουκρανού προέδρου, Πάβλο Παλίσα.

Ο ίδιος δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η Ουκρανία έχει λάβει πληροφορίες από τις υπηρεσίες πληροφοριών, οι οποίες έχουν διασταυρωθεί από περισσότερες από μία πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η ρωσική στρατιωτική ηγεσία έχει λάβει εντολή από την πολιτική ηγεσία να σχεδιάσει διαφορετικές εκδοχές μιας πιθανής επιχείρησης προς τις δύο περιοχές.

Ο Παλίσα, ωστόσο, έκανε σαφή διάκριση ανάμεσα στον σχεδιασμό μιας επιχείρησης και στην άμεση προετοιμασία για την πραγματοποίησή της. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής η Ουκρανία δεν έχει εντοπίσει συγκέντρωση ρωσικών δυνάμεων που να παραπέμπει σε επικείμενη επίθεση προς το Κίεβο ή το Τσερνίχιβ.

«Σχεδιασμός και προετοιμασία» είναι, σύμφωνα με τον ίδιο, το στάδιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ το ουκρανικό Γενικό Επιτελείο έχει ήδη επεξεργαστεί πιθανά σενάρια αντίδρασης, άμυνας και αντιμετώπισης μιας τέτοιας εξέλιξης.

Το προηγούμενο του 2022

Η αναφορά σε πιθανή ρωσική επιχείρηση προς το Κίεβο έχει ιδιαίτερο βάρος, καθώς η ρωσική στρατιωτική ηγεσία είχε επιχειρήσει να καταλάβει την ουκρανική πρωτεύουσα στις πρώτες ημέρες της πλήρους εισβολής, τον Φεβρουάριο του 2022.

Οι ρωσικές δυνάμεις είχαν κινηθεί τότε και από την πλευρά της Λευκορωσίας, όμως η προσπάθεια απέτυχε και τα ρωσικά στρατεύματα τελικά αποσύρθηκαν από την περιοχή του Κιέβου.

Τέσσερα και πλέον χρόνια μετά, η αναφορά του Κιέβου σε νέα σχέδια προς την ίδια κατεύθυνση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ρωσία συνεχίζει τις επιχειρήσεις της σε διαφορετικά μέτωπα της Ουκρανίας.

Η πίεση για νέες ρωσικές δυνάμεις

Οι δηλώσεις Παλίσα έρχονται παράλληλα με τις εκτιμήσεις του Κιέβου για πιθανή ενίσχυση του ρωσικού στρατού με νέες δυνάμεις.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει υποστηρίξει ότι η Ρωσία ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα στρατολόγηση περίπου 300.000 ανδρών μετά τις κοινοβουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας ενίσχυσης των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων.

Παράλληλα, διεθνή δημοσιεύματα έχουν αναφερθεί σε προσπάθειες της Μόσχας να αξιολογήσει την ικανότητά της να κινητοποιήσει επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό, την ώρα που ο πόλεμος συνεχίζεται με ιδιαίτερα υψηλό κόστος για τις δύο πλευρές.

Συνεχίζονται οι επιθέσεις με drones

Την ίδια στιγμή, η Ρωσία συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ουκρανικών πόλεων.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι το Κίεβο δέχεται σχεδόν αδιάκοπες επιθέσεις από drones, ενώ έχει επισημάνει την ανάγκη να επιταχυνθεί σημαντικά η παραγωγή αναχαιτιστικών συστημάτων που μπορούν να αντιμετωπίσουν τα ιρανικής σχεδίασης drones Shahed.

Η ένταση των ρωσικών επιθέσεων καταγράφηκε και τις τελευταίες ώρες. Ρωσικό πλήγμα με drone σε αποθήκη κοντά στο Κίεβο προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά και, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, τον θάνατο 37 ανθρώπων, σε μία από τις πιο πολύνεκρες επιθέσεις στην Ουκρανία μέσα στο 2026.

Ντόναλντ Τουσκ: «Η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά»

Την ανησυχία του για την πορεία του πολέμου εξέφρασε ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, δηλώνοντας ότι «η κλιμάκωση από την πλευρά της Ρωσίας προχωρά».

Η δήλωση έγινε μετά την ενημέρωση που είχε από τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, καθώς και λίγες ημέρες μετά την αιφνιδιαστική επίσκεψη του διευθυντή της CIA, Τζον Ράτκλιφ, στη Μόσχα. Κατά την επίσκεψή του, ο Ράτκλιφ φέρεται να προειδοποίησε Ρώσους αξιωματούχους να μην προχωρήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση της αντιπαράθεσης με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους στο ΝΑΤΟ.

Ο Τουσκ υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη για ενίσχυση της αεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας, σημειώνοντας ότι οι επόμενοι έξι μήνες «θα είναι καθοριστικοί».

«Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι, ως Πολωνία και ως ΝΑΤΟ, για διάφορα σενάρια», ανέφερε χαρακτηριστικά.