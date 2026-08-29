Τουλάχιστον 37 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά την διάρκεια νυκτερινής ρωσικής αεροπορικής επιδρομής με drones κατά αποθήκης στην περιοχή της Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης Τιμούρ Τκατσένκο, σε νεότερο απολογισμό θυμάτων της επίθεσης αυτής.

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις στην Ουκρανία για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την πιθανή παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.

«Δυστυχώς, ο αριθμός των θυμάτων στην περιοχή Μπούτσα έχει πλέον αυξηθεί σε 37», δήλωσε ο Τκατσένκοστο, αφού είχε αναφέρει νωρίτερα 27 θανάτους. Μεταξύ των νεκρών είναι και ο δήμαρχος του χωριού Ντμιτρίβκα, πρόσθεσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αποθήκη περιείχε πυρομαχικά, drones και εκρηκτικά που χρησιμοποιούνταν από τον στρατό.

Το πλήγμα είχε αποτέλεσμα τουλάχιστον 37 άνθρωποι να σκοτωθούν.

«Η αρχική πρόσκρουση είχε στόχο μια τοποθεσία όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί, μια αποθήκη των ενόπλων δυνάμεων», δήλωσε ο Ζελένσκι στο Telegram, μιλώντας για «μεγάλης κλίμακας εκρήξεις οβίδων, ναρκών, άλλων πυρομαχικών και drones» που έγιναν μετά τη ρωσική επίθεση.

Η επιδρομή προκάλεσε τεράστια πυρκαγιά και εκρήξεις, προκαλώντας παράλληλα επικρίσεις για την ύπαρξη μιας τέτοιας αποθήκης σε κατοικημένη περιοχή.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο και σε μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια τεράστια έκρηξη ακολουθούμενη από δευτερογενείς εκρήξεις με φλόγες προς όλες τις κατευθύνσεις, υποδεικνύοντας την παρουσία πυρομαχικών στην αποθήκη που χτυπήθηκε.