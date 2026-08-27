Σοκ έχει προκαλέσει η νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε στη Ροδόπη με θύμα μία 44χρονη και δράστη τον 53χρονο εν διαστάσει σύζυγό της.

Το φονικό έγινε μέσα στο σπίτι του ζευγαριού, ενώ εκεί βρίσκονταν και τα δύο παιδιά τους, ηλικίας 16 και 19 ετών.

Η τραγωδία συνέβη την ημέρα των γενεθλίων της 16χρονης κόρης τους, ενώ η ανήλικη ήταν αυτή που κάλεσε την αστυνομία.

Μετά την πράξη του, ο δράστης επιχείρησε να αυτοκτονήσει καταναλώνοντας πετρέλαιο, με αποτέλεσμα να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο.

Τη σκότωσε μία ημέρα πριν από το ραντεβού για την αίτηση διαζυγίου

Η γυναικοκτονία φαίνεται πως ήταν προσχεδιασμένη, καθώς την επόμενη ημέρα το ζευγάρι είχε προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο για την υποβολή αίτησης διαζυγίου.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Πέμπτης 27/8 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA», ο δράστης αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, ζήλευε παθολογικά το θύμα και βρισκόταν υπό ψυχιατρική παρακολούθηση κατόπιν εισαγγελικής παρέμβασης.

Παρά το γεγονός ότι η 44χρονη είχε ζητήσει στο παρελθόν τη νοσηλεία του, οι Αρχές δεν την έκριναν απαραίτητη. Ο 53χρονος είχε εις βάρος του έξι καταγγελίες για απειλές και εξύβριση από την πλευρά της συζύγου και των παιδιών, οι οποίες ωστόσο δεν είχαν οδηγήσει στη φυλάκιση του δράστη.

Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της το 2022

Στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Το καλοκαίρι του 2022, όταν βρίσκονταν στο Ηράκλειο Κρήτης, η 44χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας τραγωδίας, αυτή τη φορά με τη γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

«Στο παρελθόν είχε κακοποιήσει την ίδια και την αδελφή του»

Όπως επεσήμανε το πρωί της Πέμπτης 27/8 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» ο Επίτιμος Πρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων ΝΑ Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης, ο δράστης «στο παρελθόν είχε κακοποιήσει την ίδια και την αδελφή του».