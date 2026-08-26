Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως για τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (26/08) στη Διαλαμπή Ροδόπης, με θύμα μία 44χρονη μητέρα τριών παιδιών.

Ο 53χρονος σύζυγός της φέρεται να τη μαχαίρωσε και να της αφαίρεσε τη ζωή μέσα στο σπίτι τους, ενώ στη συνέχεια επιχείρησε να αυτοκτονήσει, αυτοτραυματιζόμενος με μαχαίρι και καταπίνοντας πετρέλαιο.

Η τραγωδία σημειώθηκε ανήμερα των γενεθλίων της ανήλικης κόρης του ζευγαριού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 44χρονη είχε επιστρέψει στη Διαλαμπή από τη Θάσο, όπου εργαζόταν σεζόν, προκειμένου να γιορτάσει μαζί με την κόρη της.

Η κόρη ειδοποίησε την Αστυνομία

Το ζευγάρι, αλβανικής καταγωγής, βρισκόταν σε διάσταση το τελευταίο διάστημα. Η 44χρονη είχε αποκτήσει με τον 53χρονο τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ανήλικη κόρη ήταν εκείνη που ενημέρωσε την Αστυνομία ότι ο πατέρας της είχε σκοτώσει τη μητέρα της. Το έγκλημα σημειώθηκε στη Διαλαμπή, περίπου 20 χιλιόμετρα από την Κομοτηνή, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη.

Ο γιος της 44χρονης τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι είχε ήδη καταλήξει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σοβαρότερο τραύμα που έφερε η γυναίκα εντοπίζεται στον λαιμό και προκλήθηκε από μαχαίρι. Αναμένεται να πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, η οποία αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις ακριβείς συνθήκες του θανάτου της.

Είχε καταγγείλει τον σύζυγό της το 2022

Στο παρελθόν είχε καταγραφεί περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μεταξύ του ζευγαριού.

Το καλοκαίρι του 2022, όταν βρίσκονταν στο Ηράκλειο Κρήτης, η 44χρονη είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή. Ο 53χρονος είχε τότε συλληφθεί, ωστόσο στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Τέσσερα χρόνια αργότερα, το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας τραγωδίας, αυτή τη φορά με τη γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Νοσηλεύεται φρουρούμενος ο 53χρονος

Μετά τη δολοφονία της συζύγου του, ο 53χρονος αυτοτραυματίστηκε με μαχαίρι και ήπιε πετρέλαιο, επιχειρώντας να βάλει τέλος στη ζωή του.

Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρει τραύμα στην κοιλιακή χώρα, ενώ βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση λόγω της κατάποσης πετρελαίου.

Την προανάκριση για τη γυναικοκτονία στη Ροδόπη διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, ενώ οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως τι προηγήθηκε της δολοφονίας.