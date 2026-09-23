Για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 αναβλήθηκε η δίκη ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, σε δεύτερο βαθμό, της υπόθεσης της εν ψυχρώ δολοφονίας της 28χρονης Κυριακής Γρίβα, που διαπράχθηκε την 1η Απριλίου 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, το Εφετείο έκανε δεκτό αίτημα αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης λόγω κωλύματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου που σήμερα επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο και να παραμείνει στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού όπου κρατείται.

Προηγουμένως, η πλευρά της οικογένειας είχε τονίσει πως δεν πρόκειται για μια απλή επανάληψη της διαδικασίας, καταγγέλλοντας παράλληλα την παραμονή του δράστη στο Ψυχιατρείο Κρατουμένων Κορυδαλλού.

«Σκανδαλώδης παραμονή στο Ψυχιατρείο – Ποινές-χάδι 300 ευρώ στους αστυνομικούς»

Σε δηλώσεις της έξω από το δικαστικό μέγαρο, η συνήγορος της οικογένειας, Έλενα Τζούλη, υπογράμμισε τη σημασία της δίκης, εξαπολύοντας βολές για τις συνθήκες κράτησης του δράστη αλλά και για την πειθαρχική μεταχείριση των εμπλεκόμενων αστυνομικών:

«Η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό του δολοφόνου της Κυριακής δεν αποτελεί την επανάληψη μιας ακόμα ποινικής διαδικασίας, αλλά την ύστατη προσπάθεια από μεριάς μας για την απόδοση ουσιαστικής δικαιοσύνης. Και αναφέρομαι και καταγγέλλω τη σκανδαλώδη παραμονή του δολοφόνου της Κυριακής στο ψυχιατρείο κρατουμένων των φυλακών Κορυδαλλού και τη μεθόδευση αυτής της παραμονής του από τους θεράποντες ψυχιάτρους, οι οποίοι χωρίς νόμιμο και ιατρικό έρεισμα κρατούν άγνωστο πώς και με ποιο λόγο –και γιατί η πολιτεία και τα θεσμικά της όργανα δεν κάνουν τίποτα για αυτό– σκανδαλωδώς στο ψυχιατρείο των φυλακών, που σε σχέση με τις άλλες πτέρυγες πρόκειται για “πεντάστερο”, θα μου επιτρέψετε, με πολύ ευνοϊκούς όρους μεταχείρισης. Γεγονός το οποίο το καταγγέλλουμε για ακόμα μία φορά».

Στη συνέχεια, η κ. Τζούλη αναφέρθηκε στη χωριστή δικογραφία που εκκρεμεί για τους τέσσερις αστυνομικούς (την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό του Α.Τ. και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που δήλωσε ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί»), οι οποίοι παραπέμπονται σε δίκη ενώπιον του ΜΟΔ για το κακούργημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως:

«Πλέον με επαρκείς ενδείξεις, με ένα εξαιρετικό παραπεμπτικό βούλευμα, οι τέσσερις αστυνομικοί παραπέμπονται. Και να θυμίσουμε και να καταγγείλουμε επίσης τις πειθαρχικές ποινές-χάδι που έφταναν ακόμα και τα 300 ευρώ. Γιατί τόσο αποτιμάται η ζωή της Κυριακής και αυτό έρχεται σε πλήρη αντιπαράθεση με το παραπεμπτικό βούλευμα για κακουργηματική παράλειψη σε έκθεση σε κίνδυνο. Αντιλαμβάνεστε, η δικαιοσύνη παραπέμπει τους τέσσερις αστυνομικούς για κακούργημα και εσωτερικά οι συνάδελφοί τους που διενήργησαν το πειθαρχικό έκριναν ότι η ζωή της Κυριακής αξίζει 300 ευρώ. Τόσο ήταν η πειθαρχική ποινή».

Δέσποινα Καλέα (μητέρα Κυριακής): «Ξυπνούν μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ – Περιμένω με αγωνία τη δίκη των αστυνομικών»

Ιδιαίτερα φορτισμένη, η μητέρα της 28χρονης, Δέσποινα Καλέα, εξέφρασε τη δυσκολία της να βρεθεί ξανά στον ίδιο χώρο με τον δολοφόνο του παιδιού της, ζητώντας απαντήσεις για τη διαμονή του στο ψυχιατρείο αλλά και για τη στάση των αστυνομικών:

«Η σημερινή μέρα είναι για μένα ακόμα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει η Έλενα σήμερα να με συγκρατήσει, αν τον φέρουν και τον ξαναδώ. Είναι πολύ δύσκολο για μένα να τον ξαναδώ. Δεν μπορώ. Δεν θα τα καταφέρω σήμερα ξανά. Δεν θέλω να το ζω αυτό. Είναι για μένα μια μέρα που ξυπνάει, εννοείται, μνήμες που δεν έχουν σβήσει ποτέ. Ελπίζω να μπορέσω να ανταπεξέλθω σε ό,τι μου πει η Έλενα, να μου κρατάει το χέρι, να με στηρίζει. Και αυτό που με εξοργίζει περισσότερο, αυτό που ήρθα περισσότερο να μάθω είναι γιατί αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται ακόμα στο ψυχιατρείο, ενώ δεν χρήζει ψυχιατρικής φροντίδας».

Όταν ερωτήθηκε για το παραπεμπτικό βούλευμα για τους τέσσερις αστυνομικούς η μητέρα της Κυριακής πρόσθεσε:

«Αυτό θα το αναμένω με τεράστια αγωνία. Να μάθω ποιες είναι οι δικαιολογίες, ποια θα είναι η υπερασπιστική γραμμή των τεσσάρων αστυνομικών και όλων όσων εμπλέκονται για αυτή τη δολοφονία του παιδιού, του δικού μου του παιδιού. Αυτό θα ήθελα να μάθω, ποιες θα είναι οι δικαιολογίες και ποιος θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη για αυτή τη δολοφονία».