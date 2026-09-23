Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου 2027 η δίκη, σε δεύτερο βαθμό, του 40χρονου που δολοφόνησε την 28χρονη Κυριακή Γρίβα τον Απρίλιο του 2024 έξω από το Αστυνομικό Τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όπου είχε πάει για να ζητήσει βοήθεια.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, έκανε δεκτό αίτημα αναβολής της εκδίκασης της υπόθεσης λόγω κωλύματος του συνηγόρου του κατηγορούμενου, που σήμερα επέλεξε να μην καθίσει στο εδώλιο και να παραμείνει στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, όπου κρατείται.

Η υποστήριξη της κατηγορίας, η οποία αντέδρασε στο αίτημα αναβολής ζητώντας τη διακοπή της δίκης, επεσήμανε παράλληλα ότι, παρά το γεγονός ότι ο 40χρονος έχει καταδικαστεί για τέλεση της ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και δεν έχει αναγνωριστεί κάποια ελαφρυντική περίσταση που σχετίζεται με την ψυχική του υγεία, παραμένει στο ψυχιατρείο.

Πρόεδρος: Επισημαίνω πάντως σε όλες τις πλευρές ότι λόγω της ευαισθησίας που έχει αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να τρενάρει…

Υποστήριξη κατηγορίας: Καμία ευαισθησία δεν έχει…

Πρόεδρος: Γιατί το λέτε αυτό, κύριε συνήγορε; Νομίζω ότι έχετε ενημερωθεί ότι παραπέμφθηκαν και κάποιοι αστυνομικοί.

Ο 40χρονος πρώην σύντροφος της Κυριακής πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη και επιπλέον πέντε έτη φυλάκισης για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία και κατοχή ναρκωτικών προς ιδία χρήση.

Η απόφαση ήταν ομόφωνη με τους δικαστές να αποφασίζουν πως ο 40χρονος δεν είχε μειωμένο καταλογισμό, κάτι που ζητούσε η υπεράσπιση να του αναγνωριστεί. Είναι ένας ισχυρισμός που αναμένεται να τεθεί εκ νέου στο Εφετείο, με την υπεράσπιση να επιμένει πως το έγκλημα συνδέεται με τα χρόνια ψυχιατρικά προβλήματα του δράστη.

Πρόκειται για μια κίνηση που προκαλεί την αντίδραση της οικογένειας της άτυχης Κυριακής, που καταγγέλλει το γεγονός πως ο 40χρονος εξακολουθεί να κρατείται στο ψυχιατρείο.

Η Κυριακή δέχτηκε επίθεση και μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου από τον πρώην σύντροφό της στον προαύλιο χώρο του αστυνομικού τμήματος, με τους αστυνομικούς που είχαν υπηρεσία να παραμένουν θεατές στο στυγερό έγκλημα. Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικοί που το μοιραίο βράδυ δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την Κυριακή θα καθίσουν στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κατηγορούμενοι για το αδίκημα της θανατηφόρας έκθεσης από υπόχρεο πρόσωπο διά παραλείψεως.

Πρόκειται για την αξιωματικό υπηρεσίας, την επόπτρια, τον φρουρό στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, καθώς και τον τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης που είχε απαντήσει στην 28χρονη ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί».