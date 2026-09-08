Την οργή και τον πόνο του εξέφρασε ο πατέρας της Κυριακής Γρίβα, σχολιάζοντας την παραπομπή τεσσάρων αστυνομικών σε δίκη για τον χειρισμό της υπόθεσης της κόρης του, πριν εκείνη δολοφονηθεί από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων το 2024.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο Θανάσης Γρίβας ζήτησε να αποδοθούν ευθύνες, τονίζοντας ότι η κόρη του είχε απευθυνθεί στην αστυνομία για προστασία.

«Οι αστυνομικοί αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν γιατί μέσα από τα χέρια τους χάθηκε μια αθώα ψυχή. Η κόρη μου πήγε στο Τμήμα για να ζητήσει βοήθεια και κανείς δεν έκανε την παραμικρή ενέργεια για να τη σώσει», ανέφερε.

Σχολιάζοντας τον ισχυρισμό των αστυνομικών ότι έκαναν το καθήκον τους, είπε: «Και ρωτάω εγώ, εφόσον έκαναν το καθήκον τους, πού είναι η κόρη μου τώρα; Η κόρη μου είναι στον τάφο της και λιώνει, σαπίζει μέρα με τη μέρα περισσότερο».

Ο ίδιος περιέγραψε ως απαξιωτική τη στάση τους απέναντί του στο δικαστήριο. «Ήρθαν στο δικαστήριο και με κοιτούσαν με απαξιωτικό τρόπο, σαν να τους έκανα ζημιά, ότι ρε φίλε, πού μας έμπλεξες τώρα; Τι είναι αυτά που μας κάνεις με την κόρη σου; Εμείς καλά ήμασταν», υποστήριξε.

Ο Θανάσης Γρίβας ζήτησε αυστηρότερες ποινές, επισημαίνοντας ότι «η Κυριακή δεν ήταν η τελευταία». Παράλληλα, κάλεσε τις γυναίκες που χρειάζονται προστασία να βρίσκουν τη δύναμη να απευθύνονται στην αστυνομία.

«Πλέον, περιμένω πλήρη δικαίωση, θέλω όλα τα κορίτσια να βρουν τη δύναμη να πάνε στην αστυνομία. Αστυνομία δεν είναι μόνο αυτοί οι τέσσερις ανίκανοι αστυνομικοί. Είναι και αστυνομικοί που έχουν δώσει τη ζωή τους και την ψυχή τους και έχουν πεθάνει στο δρόμο εν ώρα υπηρεσίας», δήλωσε.

Για σημαντικό βήμα προς την απόδοση ευθυνών κάνει λόγο και η ανακοίνωση που εκδόθηκε μέσω των δικηγόρων του πατέρα και της αδελφής της Κυριακής, Ελένης Μαζαράκη και Χρυσοβαλάντη Γλυνού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Δικαστικό Συμβούλιο έκρινε ότι υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις ώστε οι τέσσερις αστυνομικοί να δικαστούν για θανατηφόρα έκθεση διά παραλείψεως υπόχρεου προσώπου, σε βαθμό κακουργήματος.

«Η οικογένεια της Κυριακής βλέπει τη δικαιοσύνη να κάνει βήματα αλήθειας και απόδοσης ευθυνών. Με απόλυτο σεβασμό στη δικαστική διαδικασία και το τεκμήριο αθωότητας, θα συνεχίσουμε να επιδιώκουμε την πλήρη διαλεύκανση και τη δικαιοσύνη που της αξίζει», αναφέρεται.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ενώ για τις 23 Σεπτεμβρίου έχει προσδιοριστεί η έναρξη της δίκης σε δεύτερο βαθμό για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Ο πρώην σύντροφός της έχει καταδικαστεί πρωτόδικα σε ισόβια κάθειρξη για το έγκλημα.