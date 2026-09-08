Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών αναμένεται να καθίσουν οι τέσσερις αστυνομικοί που βρίσκονταν σε υπηρεσία στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων τη μοιραία νύχτα της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, οι κατηγορούμενοι -ο τότε σκοπός του φυλακίου, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια τμημάτων και ο εκφωνητής της Άμεσης Δράσης- αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διά παραλείψεως.

Στο δικαστικό βούλευμα υπογραμμίζεται ότι οι κατηγορούμενοι «ενεργώντας από πρόθεση, δια παραλείψεως, εξέθεσαν άλλον και έτσι τον κατέστησαν αβοήθητο, ενώ είχαν από τον νόμο ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να προβούν σε ενέργεια για την αποτροπή του αποτελέσματος και άφησαν αβοήθητο ένα πρόσωπο που το έχουν στην προστασία τους, από την πράξη τους δε αυτή προκλήθηκε ο θάνατος της παθούσης».

«Τώρα θα ήταν ζωντανή η Κυριακή αν είχαν γίνει αυτές οι ελάχιστες ενέργειες»

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η δικηγόρος της οικογένειας Γρίβα, Έλενα Τζούλη, έκανε λόγο για πρώτη δικαίωση, αναλύοντας τις ευθύνες των τεσσάρων αστυνομικών:

«Σήμερα εκδόθηκε το παραπεμπτικό βούλευμα εις βάρος των τεσσάρων αστυνομικών, οι οποίοι παραπέμπονται για θανατηφόρα έκθεση δια παραλείψεως. Μιλάμε για τη σφαγή της Κυριακής Γρίβα μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων, όπου πήγε και τα έκανε όλα σωστά για να ζητήσει βοήθεια. Σύμφωνα με αυτό παραπέμπονται ομόφωνα η επόπτρια, η οποία γνώριζε πλήρως τη σοβαρότητα της κατάστασης και παρόλα αυτά δεν καθοδήγησε τη νεωτέρα σε ηλικία αξιωματικό υπηρεσίας, αλλά ούτε και η ίδια η επόπτρια έκανε το παραμικρό, μολονότι διέθετε η ίδια περιπολικό προκειμένου να συνοδεύσει την άτυχη Κυριακή κάποιος αστυνομικός στο σπίτι της. Τώρα θα ήταν ζωντανή η Κυριακή αν είχαν γίνει αυτές οι ελάχιστες ενέργειες, που δεν χρειάζεται να είσαι αστυνομικός. Χρειάζεται να είσαι άνθρωπος καταρχήν».

Συνεχίζοντας, η Έλενα Τζούλη αναφέρθηκε στην αδράνεια της αξιωματικού υπηρεσίας αλλά και στη στάση του σκοπού, ο οποίος, όπως κατήγγειλε, παρακολουθούσε την επίθεση «από το ενάμισι μέτρο σαν να βλέπει κινηματογράφο, χωρίς να κάνει καμία κίνηση αποτροπής προκειμένου να σωθεί η άτυχη Κυριακή από τις πέντε μαχαιριές». Παράλληλα, σημείωσε πως ο αξιωματικός της Άμεσης Δράσης δεν αξιολόγησε ούτε προτεραιοποίησε το τηλεφώνημα της παθούσης.

Η συνήγορος υπενθύμισε επίσης ότι στις 23 Σεπτεμβρίου ξεκινά σε δεύτερο βαθμό η δίκη του δολοφόνου της Κυριακής Γρίβα, ο οποίος παραμένει στο ψυχιατρείο των φυλακών Κορυδαλλού, παρά το γεγονός ότι έχει κριθεί ομοφώνως πως δεν πάσχει από καμία ψυχική νόσο.