Ως μια καλά σχεδιασμένη δολοφονία αντιμετωπίζουν οι Αρχές τη γυναικοκτονία στην Ηγουμενίτσα, με θύμα την 25χρονη Πηνελόπη και δράστη τον πρώην σύντροφό της.

Σήμερα, Τετάρτη, η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας θα της πουν το τελευταίο αντίο, στις 11:00 στη Μεταμόρφωση Αττικής, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης.

Στο μεταξύ, χθες το απόγευμα, λίγες ώρες πριν γραφτεί ο τραγικός επίλογος, στην πλατεία Δημαρχείου Ηγουμενίτσας συγκεντρώθηκαν πολίτες, γυναίκες και άνδρες διαφόρων ηλικιών για τη διαμαρτυρία που διοργάνωσε η Πρωτοβουλία Γυναικών Ηγουμενίτσας.

Πάλεψε για τη ζωή της η 25χρονη – Τα σοκαριστικά ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο 27χρονος κατακρεούργησε την πρώην σύντροφό του με 15 μαχαιριές, με την 25χρονη να παλεύει για τη ζωή της μέχρι και την τελευταία στιγμή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, επτά τραύματα εντοπίστηκαν στην πίσω πλευρά του σώματος της 25χρονης, ενώ τα τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά, με τη λεπίδα να έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βάθος, φτάνοντας μέχρι την περιοχή του θώρακα.

Επίσης, στο αριστερό χέρι της Πηνελόπης διαπιστώθηκε αμυντικό τραύμα, εύρημα που συνάδει με προσπάθεια αντίστασης κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Στη σορό εντοπίστηκαν ακόμα δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της Πηνελόπης επήλθε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κυρίως λόγω του τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Παράλληλα, από την εξέταση διαπιστώθηκαν κακώσεις σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας.

Το όπλο του εγκλήματος φέρεται να ήταν μαχαίρι, τύπου σουγιά, με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Οι ανατριχιαστικές αναρτήσεις της Πηνελόπης λίγο πριν από το φρικτό τέλος

Η άτυχη 25χρονη και ο 27χρονος είχαν χωρίσει πριν από περίπου έναν μήνα και από τις τελευταίες αναρτήσεις της, που έφερε στο φως της δημοσιότητας το Mega, φαινόταν ότι ήταν στεναχωρημένη.

«Ο ίδιος άνθρωπος που με γοήτευσε, ο ίδιος άνθρωπος με απογοήτευσε», είχε γράψει στις 21 Αυγούστου και στις 25 Αυγούστου: «Δεν είναι να εμπιστεύεσαι ούτε τον εαυτό σου».

Έξι ημέρες πριν κοπεί τόσο άγρια το νήμα της ζωής της, η 25χρονη είχε γράψει στο προφίλ της στα social media: «Η απόφαση που δεν πήρες είναι αυτή που δεν αλλάζει ποτέ».

Ανατριχίλα προκαλεί, όμως, η ανάρτηση λίγες ώρες πριν από τη δολοφονία της: «Αν αγνοείς ένα πρόβλημα, δεν σταματάει να υπάρχει, ε;».

Αύριο η απολογία του 27χρονου καθ’ ομολογίαν δολοφόνου

Στο μεταξύ, ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης, που αναμένεται να απολογηθεί αύριο, όπως φαίνεται, είχε σχεδιάσει την κάθε του κίνηση, καθώς ταξίδεψε οπλισμένος με λεωφορείο από την Αθήνα στην Ηγουμενίτσα και κανόνισε το μοιραίο ραντεβού στο κιόσκι.

Μάλιστα, ενώ η Πηνελόπη ψυχορραγούσε στο κιόσκι, εκείνος επιχειρούσε να σκηνοθετήσει το τέλειο έγκλημα και δεν δίστασε να αυτοτραυματιστεί με τον φονικό σουγιά, σε μία προσπάθεια να αποπροσανατολίσει τις Αρχές. Στη συνέχεια, ειδοποίησε ακόμα και το 100, ζητώντας βοήθεια λέγοντας πως τους επιτέθηκαν ληστές.

Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών, ενώ ο ίδιος εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών.

Ο 27χρονος επικαλείται ως κίνητρο της δολοφονίας οικονομικές διαφορές με το θύμα του, ωστόσο οι Αρχές έχουν διαφορετική εικόνα και εκτιμούν ότι το κίνητρο είναι έγκλημα πάθους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος είχε απασχολήσει ξανά τις Αρχές στο παρελθόν για μικροκλοπές. Επίσης, φέρεται να είχε επιτεθεί και σε βάρος αστυνομικού κατά τη διάρκεια επεισοδίων.