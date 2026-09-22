Τις διαπιστώσεις του ιατροδικαστή για το έγκλημα στην Ηγουμενίτσα πλαισιώνουν οι μαρτυρίες συγγενών και συναδέλφων της δολοφονημένης Πηνελόπης, οι αναρτήσεις που έκανε η ίδια τις τελευταίες μέρες της ζωής της και τα νέα στοιχεία για το άγριο φονικό που πάγωσε ολόκληρη τη χώρα.

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης του εγκλήματος, που αρχικά έπαιζε θέατρο και έλεγε πως ο ίδιος και η εικοσιπεντάχρονη δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους, ζήτησε και πήρε το πρωί προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Πέμπτη. Σε βάρος του 27χρονου ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία αλλά και για κατοχή ναρκωτικών.

«Φασαρίες κάνανε. Έκανε φασαρίες αυτός, έκανε. Φωνές ακούγαμε. Φωνές, φασαρίες, αυτά. Τσακωνόταν αλλά εμείς δεν μπορούμε να δούμε μέσα τι γινότανε. Φώναζε. Κάποιες στιγμές φώναζε αλλά δεν ξέρω με ποιον τσακωνόταν», ανέφερε γειτόνισσα.

Όπως διαπίστωσε ο προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Ηπείρου, η 25χρονη Πηνελόπη έφερε επτά με οκτώ μαχαιριές στην πλάτη και τραύματα στον τράχηλο.

«Αυτά είναι άσχημα πράγματα. Πρέπει να μπει ένα τέλος, αλλά δυστυχώς… Δεν είχαν θέμα οικονομικό και δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Είναι όλα ψέματα», είπε ο θείος της 25χρονης.

Η κοπέλα πάλεψε με τον δολοφόνο της, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει. Οι δυο τους είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα και ο 27χρονος την απειλούσε. Οι δικοί της άνθρωποι δε γνώριζαν το παραμικρό για το κίνδυνο που διέτρεχε.

«Είχε σπουδάσει, ήταν βιολόγος και είχε έρθει να εργαστεί στο αντικείμενό της. Ήταν πάρα πολύ καλό κορίτσι. Ένα καλό κορίτσι, μορφωμένο, εργαζόταν στο αντικείμενό της, είχε τις ευκαιρίες της και εμείς προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να το συνειδητοποιήσουμε», ανέφερε συνάδελφός της άτυχης κοπέλας.

Ο 27χρονος, που είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα μια μέρα πριν το έγκλημα, έχοντας ήδη μαζί του ένα μαχαίρι, διανυκτέρευσε σε ένα παγκάκι περιμένοντας να συναντήσει την κοπέλα που ομολόγησε ότι σκότωσε. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης ισχυρίστηκε αρχικά ότι τσακώθηκαν για οικονομικές διαφορές και θόλωσε. Όμως οι Αρχές θεωρούν ότι έχουν να κάνουν με ένα έγκλημα πλήρως προσχεδιασμένο.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Δημαρχείου της Ηγουμενίτσας μετά από κάλεσμα Πρωτοβουλίας Γυναικών με κεντρικό σύνθημα «Καμία μόνη, καμία άλλη».

Ο 27χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας εξακολουθεί να νοσηλεύεται φρουρούμενος. Επιμένει πως δεν είχε πρόθεση να σκοτώσει την 25χρονη Πηνελόπη. Οι διαπιστώσεις του ιατροδικαστή, το θέατρο που έπαιξε μετά το έγκλημα σε μια προσπάθεια να συσκοτίσει το τοπίο και οι κινήσεις που έκανε τις τελευταίες μέρες μετατρέπουν την οδύνη των στενών συγγενών της δολοφονημένης κοπέλας σε οργή.