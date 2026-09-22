Τα κίνητρα πίσω από την άγρια δολοφονία της 25χρονης, Πηνελόπης, από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα προσπαθούν να εξακριβώσουν οι αστυνομικοί.

Ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος, που νοσηλεύεται φρουρούμενος στο νοσοκομείο Φιλιατών, πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, αντιμετωπίζοντας τις κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Ωστόσο, οι έμπειροι αξιωματικοί που χειρίζονται τη φρικτή γυναικοκτονία δεν πείθονται από τους ισχυρισμούς του περί οικονομικών διαφορών, εκτιμώντας ότι δεν έχει αποκαλύψει την αλήθεια. Σε αυτό συνηγορεί και το γεγονός ότι αμέσως μετά το έγκλημα προσπάθησε να αποπροσανατολίσει τις Αρχές και να παρουσιάσει τον εαυτό του ως θύμα.

Ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα για να δολοφονήσει την 25χρονη

Το ζευγάρι εδώ και έναν μήνα είχε χωρίσει, με τον 27χρονο δράστη -όπως φαίνεται- να μην μπορούσε να το δεχτεί.

Τότε, σύμφωνα με πληροφορίες, αποφάσισε να φύγει από το Αιγάλεω και να ταξιδέψει μέχρι την Ηγουμενίτσα, προκειμένου να συναντήσει και να σκοτώσει την άτυχη Πηνελόπη. Οι κινήσεις του δείχνουν ότι ήταν αποφασισμένος, καθώς πήγε να τη βρει οπλισμένος, έχοντας σχεδιάσει κάθε κίνησή του.

Η 25χρονη εργαζόταν σε εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας στην Ηγουμενίτσα και το επόμενο διάστημα σχεδίαζε να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα, επιστρέφοντας στην Αθήνα για μεταπτυχιακές σπουδές.

Στις 21:44 το βράδυ της Κυριακής, ο 27χρονος ειδοποίησε την Άμεση Δράση, λέγοντας ότι άγνωστοι επιτέθηκαν σε εκείνον και την άτυχη κοπέλα.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κρυμμένο πίσω από θάμνους και είδαν στο σώμα του τραύματα, τα οποία όμως προκάλεσε μόνος του.

«Μας επιτέθηκαν 4 άτομα με κουκούλες για να μας ληστέψουν, χτύπησαν εμένα και το κορίτσι μου, δεν είμαι μακριά από το σημείο, ελάτε να με βρείτε», ισχυρίστηκε, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.

Εντωμεταξύ, λίγα λεπτά πριν από την κλήση του δράστη, ένας περαστικός, που είδε την αιμόφυρτη κοπέλα στο κιόσκι να πεθαίνει, ειδοποίησε κι εκείνος τις Αρχές.

Οι αστυνομικοί άμεσα απέκλεισαν τον χώρο του στυγερού εγκλήματος, ενώ όταν τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Φιλιατών άρχισαν να τον ρωτούν λεπτομέρειες.

Έπειτα από μερικές ώρες, ο δράστης, που αρχικά έκανε λόγο για οικονομικές διαφορές και έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις, αναγκάστηκε να ομολογήσει την πράξη του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κατηγορούμενος είχε απασχολήσει παλαιότερα τις Αρχές για παράβαση της νομοθεσίας περί κροτίδων και κλοπές.

Τι εντόπισε ο ιατροδικαστής στη σορό της 25χρονης

Τα ευρήματα του ιατροδικαστή στη σορό της άτυχης Πηνελόπης προκαλούν ανατριχίλα. Η 25χρονη έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματός της, στον θώρακα και στη ράχη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν δύο βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα τραύμα στο πόδι.

Μετά τη δολοφονία της πρώην συντρόφου του, ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση, εντοπίστηκαν αυτοπροκληθέντα τραύματα στο αριστερό τμήμα του θώρακά του, κοντά στην καρδιά, καθώς και βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα.