Φρουρούμενος στο νοσοκομείο των Φιλιατών και εκτός κινδύνου από τα τραύματα που προκάλεσε ο ίδιος στον θώρακά του, νοσηλεύεται ο 27χρονος που αργά το βράδυ της Κυριακής ομολόγησε ότι δολοφόνησε την 25χρονη σύντροφό του.

Η νέα γυναικοκτονία σημειώθηκε λίγο μετά τις 21:00 σε κιόσκι του ποδηλατόδρομου στην Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, με τον 27χρονο να επιχειρεί αρχικά να παραπλανήσει την ΕΛ.ΑΣ., καθώς κάλεσε στο «100» περί τις 21:39 και έκανε λόγο για επίθεση που δέχτηκαν από 4 άγνωστα άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αρχικά ισχυρίστηκε ότι 4 άνδρες, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, για άγνωστη αιτία τούς επιτέθηκαν και τους χτύπησαν.

Ισχυρισμός, ο οποίος αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιφύλαξη από τους αστυνομικούς, με την 25χρονη να φέρει τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο και τον ίδιο κάποια τραύματα που είχε προκαλέσει μόνος του για να θολώσει τα νερά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιατροδικαστής που τον εξέτασε εντόπισε πολλά αυτοπροκληθέντα τραύματα, κυρίως στο αριστερό τμήμα του θώρακα, κοντά στην καρδιά. Φέρει ένα τουλάχιστον βαθύ τραύμα στον αριστερό πνεύμονα και οι γιατροί του έκαναν παροχέτευση.

Η νεαρή κοπέλα δέχτηκε μαχαιριές σε όλο της το σώμα, τον θώρακα και τη ράχη, ενώ φέρει 2 βαθιά τραύματα στον τράχηλο και ένα στο πόδι.

Την 25χρονη εντόπισε ένας πολίτης, ο οποίος τηλεφώνησε στην Αστυνομία. Την ίδια ώρα ο καθ’ ομολογίαν δράστης τηλεφώνησε επίσης στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια.

Αρχικά μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Ηγουμενίτσας κι από εκεί -πάντα συνοδεία αστυνομικών- στο νοσοκομείο των Φιλιατών. Κατά την εξέτασή του από τους αξιωματικούς της Ασφάλειας, υπέπεσε σε αντιφάσεις και τελικά ομολόγησε την πράξη του. Φέρεται να απέδωσε τη δολοφονία σε έναν καβγά που είχαν για οικονομικούς λόγους, με αποτέλεσμα να θολώσει και να τη σκοτώσει.

Σε βάρος του 27χρονου, ο οποίος πέταξε το μαχαίρι του εγκλήματος κοντά στο σημείο της γυναικοκτονίας, θα σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση και θα οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση αναφέρεται:

«Εξιχνιάστηκε άμεσα από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας ανθρωποκτονία που έλαβε χώρα χθες (20-09-2026) βράδυ στην Ηγουμενίτσα.

Για την υπόθεση συνελήφθη ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο και παραβάσεις περί ενδοοικογενειακής βίας και όπλων.

Ειδικότερα, χθες βράδυ, αστυνομικοί, κατόπιν ενημέρωσης του Κέντρου Επιχειρήσεων (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας από διερχόμενο πολίτη, προσέτρεξαν σε σημείο της πόλης της Ηγουμενίτσας, όπου βρέθηκε νεκρή ημεδαπή γυναίκα.

Σε κοντινή απόσταση, εντοπίστηκε ο κατηγορούμενος, ο οποίος στο μεταξύ είχε τηλεφωνήσει στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσπρωτίας, αναφέροντας ότι, από κοινού με γυναίκα με την οποία βρισκόταν μαζί της, είχαν πέσει θύμα επίθεσης από αγνώστους και ο ίδιος είχε απομακρυνθεί από το σημείο, χωρίς να γνωρίζει πού ακριβώς βρίσκεται.

Στη συνέχεια, συνοδεία αστυνομικών, ο κατηγορούμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών Ηγουμενίτσας και ακολούθως στο Γενικό Νοσοκομείο Φιλιατών, για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την εξέλιξη της διερεύνησης της υπόθεσης, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, ο οποίος ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν πρώην σύντροφός του, της είχε καταφέρει πλήγματα με μαχαίρι, με αποτέλεσμα να επέλθει ο θάνατός της.

Το μαχαίρι, καθ’ υπόδειξη του κατηγορούμενου, βρέθηκε και κατασχέθηκε σε σημείο όπου το είχε απορρίψει κατά την απομάκρυνσή του από τον τόπο του εγκλήματος.

Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του σχηματιζόμενη δικογραφία, θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας».