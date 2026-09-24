Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε, μετά την απολογία του, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 27χρονος που κατηγορείται για την άγρια δολοφονία της πρώην συντρόφου του, της 25χρονης Πηνελόπης, στην Ηγουμενίτσα.

Νωρίτερα, ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της άτυχης κοπέλας είχε μεταφερθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Ηγουμενίτσας, προκειμένου να απολογηθεί για το βαρύ κατηγορητήριο που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών.

Την ίδια ώρα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Όπως αναφέρει το thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας, στους οποίους απευθύνθηκε, φέρεται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί συνήγορος, προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία.

Υπενθυμίζεται ότι ο 27χρονος είχε ομολογήσει προφορικά στους αστυνομικούς ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την πρώην σύντροφό του, αν και αρχικά είχε επιχειρήσει να παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή των γεγονότων, υποστηρίζοντας ότι οι δυο τους είχαν δεχτεί επίθεση από αγνώστους.

Μετά την απολογία του και με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, ενώ η υπόθεση περνά στο επόμενο στάδιο της ποινικής διαδικασίας.

Στο μεταξύ, χθες, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, τελέστηκε μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη, που έχασε τη ζωή της με φρικτό τρόπο την Κυριακή.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων, οι οποίοι αποχαιρέτησαν με δάκρυα στα μάτια τη νεαρή γυναίκα.

Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα και ο αδελφός της. Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο αδελφός της Πηνελόπης εκφώνησε τον επικήδειο λόγο. «Ό,τι κάνω στη ζωή μου από εδώ και πέρα το αφιερώνω στην αδελφή μου» ανέφερε μεταξύ άλλων, προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.