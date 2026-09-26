Στη θλίψη έχει βυθιστεί η οικογένεια της άτυχης Πηνελόπης, που δολοφονήθηκε από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στην Ηγουμενίτσα, με την τοπική κοινωνία να παραμένει συγκλονισμένη ακόμη και μία εβδομάδα μετά τη γυναικοκτονία που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή (20.09.2026).

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της γυναικοκτονίας, φέρεται να είχε προετοιμαστεί για το έγκλημα, καθώς ταξίδεψε από το Αιγάλεω για να τη συναντήσει στην Ηγουμενίτσα ενώ έφερε πάνω του μαχαίρι και εν τέλει το χρησιμοποίησε θανάσιμα, ενισχύοντας το σενάριο πως όλα ήταν προμελετημένα.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος της Πηνελόπης, ενώ τρία από αυτά ήταν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι της 25χρονης εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα.

Ο αδερφός της άτυχης Πηνελόπης δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ξεσπώντας για τον θάνατο της 25χρονης. Ο ίδιος μίλησε για το φαινόμενο των γυναικοκτονιών κάνοντας λόγο για «αδύναμους άντρες που δεν αποδέχονται την ελευθερία των γυναικών, που δεν δέχονται ότι οι γυναίκες δεν είναι κτήμα τους».

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη. Είμαστε συγκλονισμένοι με ανάμεικτα συναισθήματα και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτό το οποίο συνέβη, αυτό το οποίο συμβαίνει μέσα μας και ό,τι ακολουθήσει», είπε αρχικά ο αδερφός της Πηνελόπης σε ανάρτησή του στα social media.

Στη συνέχεια, ο ίδιος είπε: «Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους. Και στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκόταν».

Και συμπλήρωσε: «Πάνε και καταστρέφουν μια ζωή, διότι είναι τόσο αδύναμοι που δεν μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη της ζωής τους. Και πάνε και καταστρέφουν έναν άνθρωπο. Το σύμπαν όμως δεν αγαπάει την αδυναμία. Και με το νόμο της πολιτείας, το νόμο της φυλακής. Και με τις πράξεις που θα κάνουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, η οικογένειά της και εγώ».

Τέλος, ο αδερφός της άτυχης 25χρονης, είπε: «Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση. Διότι για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας. Και θέλω να χαίρεται και να καμαρώνει για αυτό το οποίο βλέπει και δημιουργούμε όλοι εμείς».

Το χρονικό της γυναικοκτονίας

Το βράδυ της Κυριακής, διερχόμενος πολίτης εντόπισε την 25χρονη αιμόφυρτη σε κιόσκι στον ποδηλατόδρομο, στις 21:39, και αμέσως ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Πέντε λεπτά αργότερα, στις 21:44, ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση και ζήτησε βοήθεια, υποστηρίζοντας αρχικά ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν τον 27χρονο με αμυχές στο σώμα του και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Ο 27χρονος φέρεται να επιχείρησε να παραπλανήσει τις Αρχές, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα ληστείας, προκειμένου να αποκρύψει την εμπλοκή του στη δολοφονία της 25χρονης. Κατά τη νεκροψία-νεκροτομή διαπιστώθηκαν επίσης δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και επιπλέον κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, ο θάνατος της 25χρονης επήλθε πολύ γρήγορα, κυρίως εξαιτίας τραυματισμού μεγάλων αγγείων στον τράχηλο και της μεγάλης αιμορραγίας που ακολούθησε.

Παράλληλα, διαπιστώθηκαν βλάβες και σε ζωτικά όργανα, μεταξύ των οποίων το συκώτι, το στομάχι και ο αριστερός πνεύμονας. Όπως προκύπτει από την εξέταση, το όπλο που χρησιμοποιήθηκε ήταν μαχαίρι τύπου σουγιά με λαβή και λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Οι έρευνες συνεχίζονται ώστε να αποδειχθούν τα κίνητρα του δράστη και το αν είχε προσχεδιάσει το έγκλημα. Το γεγονός πως έφερε το μαχαίρι μαζί του, στο ραντεβού – θανάτου, ενισχύει το συγκεκριμένο σενάριο.

Τραύματα εντοπίστηκαν και στο σώμα του 27χρονου αν και ακόμα δεν έχει αποδειχθεί αν προσπάθησε να αφαιρέσει τη ζωή του ή αν τραυματίστηκε για να πείσει τις αρχές πως δέχθηκαν επίθεση από 4 αγνώστους, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά.

Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, ο ίδιος φέρεται να εγκατέλειψε την αρχική εκδοχή και να ομολόγησε τη δολοφονία, υποδεικνύοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι.

Ο 27χρονος δράστης πέρασε το κατώφλι του εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης (24.09.2026), με σκοπό να απολογηθεί για την άγρια γυναικοκτονία. Υποστήριξε για ακόμα μία φορά πως ταξίδεψε από το Αιγάλεω στην Ηγουμενίτσα με σκοπό να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομικές διαφορές που είχαν μεταξύ τους. Φέρεται να ισχυρίστηκε πως του χρωστούσε 2.000 ευρώ αν και το περιβάλλον της Πηνελόπης αρνείται τη συγκεκριμένη θεωρία.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ζήτημα της υπεράσπισής του. Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος είχε ζητήσει τον διορισμό συνηγόρου λόγω οικονομικής αδυναμίας.

Ωστόσο, δικηγόροι της Θεσπρωτίας φέρονται να αρνήθηκαν να αναλάβουν την υπεράσπισή του, με αποτέλεσμα τελικά να οριστεί με καθυστέρηση συνήγορος προκειμένου να προχωρήσει κανονικά η απολογία του.