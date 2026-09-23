Μέσα σε κλίμα ανείπωτης θλίψης τελέστηκε το τελευταίο αντίο στην 25χρονη Πηνελόπη, η οποία έχασε τη ζωή της στην Ηγουμενίτσα, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης στη Μεταμόρφωση, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων που θέλησαν να αποχαιρετήσουν τη νεαρή γυναίκα.

Τραγικές φιγούρες ήταν η μητέρα και ο αδελφός της, οι οποίοι βρέθηκαν στην εκκλησία για να πουν το τελευταίο «αντίο» στην 25χρονη.

Συγκίνησε ο επικήδειος του αδελφού της

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή που ο αδελφός της Πηνελόπης εκφώνησε τον επικήδειο λόγο του.Με εμφανή τη συγκίνησή του, αποχαιρέτησε την αδελφή του λέγοντας:

«Ό,τι κάνω στη ζωή μου από εδώ και πέρα το αφιερώνω στην αδελφή μου».

Τα λόγια του προκάλεσαν συγκίνηση στους παρευρισκόμενους, οι οποίοι στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Η οικογένεια της 25χρονης είχε ζητήσει, αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της να προσφέρουν χρήματα στη ΔΙΟΤΙΜΑ, την οργάνωση που στηρίζει γυναίκες θύματα έμφυλης βίας.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έχουν έρθει στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σώμα της 25χρονης εντοπίστηκαν συνολικά 15 τραύματα από μαχαίρι, ενώ καταγράφηκαν και αμυντικά τραύματα στα χέρια της, τα οποία δείχνουν προσπάθεια αντίδρασης και προστασίας κατά τη διάρκεια της επίθεσης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των δικαστικών αρχών. Ο 27χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία και φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του, αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία.

Η οικογένεια της Πηνελόπης ζητά την απόδοση δικαιοσύνης, ενώ η κοινωνία της Ηγουμενίτσας και της Μεταμόρφωσης παραμένει συγκλονισμένη από την τραγωδία.