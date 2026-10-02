Η Άλμα ζούσε πολλά χρόνια στην Ελλάδα με τα τρία της παιδιά. Είχε χωρίσει και τα μεγάλωνε μόνη της, μαζί με το μικρό εγγονάκι της.

Ήταν μία από εκείνες τις ημέρες που είχε συμβεί ακόμη μία γυναικοκτονία στην Ελλάδα. Οι συνάδελφοι συζητούσαμε προβληματισμένοι για την υπόθεση. Η Άλμα δεν σχολίαζε συνήθως τις συζητήσεις μας. Όμως εκείνη την ημέρα έκανε ένα σχόλιο που αποκάλυψε πως ένα τέτοιο φριχτό ενδεχόμενο ήταν κάτι που φόβιζε και την ίδια. Ύστερα από συζήτηση, αποκάλυψε ότι ο πρώην σύζυγός της την παρακολουθεί και ότι φοβάται για τη ζωή της.

Τον είχε καταγγείλει, η υπόθεση έφτασε στα δικαστήρια, υπήρχαν περιοριστικά μέτρα. Όμως, φοβόταν. Ήξερε ότι παρακολουθούσε κάθε της βήμα, γιατί δεν μπορούσε να δεχτεί ότι θα συνεχίσει τη ζωή της χωρίς εκείνον. Τελικά η Άλμα πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει την Ελλάδα για την Ιταλία, όπου ζούσε ο αδερφός της, προκειμένου να νιώσουν επιτέλους ασφαλείς η ίδια και τα παιδιά της.

Τι μπορεί να γίνει τελικά για να είναι ασφαλής μια γυναίκα από έναν πρώην σύντροφο ή σύζυγο που την απειλεί διαρκώς; Πώς μπορεί να προστατευτεί; Υπάρχει το panic button, υπάρχουν οι περιοριστικοί όροι, υπάρχει η επιλογή ενός ξενώνα, θα πει κάποιος. Αρκούν; Η Άλμα ένιωσε ότι η μόνη της επιλογή ήταν να μετακομίσει σε μια άλλη χώρα για να γλιτώσει.

Προσπαθώ να σκεφτώ λύσεις που θα μπορούσαν ίσως να βοηθήσουν. Κάποιες συσκευές που θα φορούσαν και οι δύο, ώστε όταν ο πρώην σύντροφος ή σύζυγος πλησιάζει τη γυναίκα που απειλείται σε κάποια συγκεκριμένη απόσταση που κρίνεται κρίσιμη, να χτυπά συναγερμός, να ειδοποιούνται οι Αρχές και να μεταβαίνει άμεσα αστυνομική δύναμη στον εν δυνάμει δράστη. Δεν ξέρω αν κι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και είμαι σίγουρη πως όποια λύση και να σκεφτώ εγώ θα την έχει σκεφτεί και κάποιος άλλος. Δεν είμαι άλλωστε εγώ η αρμόδια για να βρω λύσεις.

Το μόνο που μπορώ να πω με απόλυτη βεβαιότητα είναι πως κάτι πρέπει να γίνει. Δεν μπορούν να πεθαίνουν έτσι γυναίκες που έχουν ζητήσει επανειλημμένα βοήθεια. Χάνουν κάθε ελπίδα και τόσες ακόμη που δεν το έχουν τολμήσει.