Σε ισόβια κάθειρξη καταδικάστηκε ο Αμερικανός Φράνσις Κόφμαν για τη δολοφονία της Ρωσίδας συντρόφου του και της μόλις 11 μηνών κόρης τους στη Ρώμη, σε μια υπόθεση που είχε προκαλέσει σοκ στην Ιταλία.

Το δικαστήριο της ιταλικής πρωτεύουσας έκρινε ένοχο τον άνδρα, ο οποίος κατάγεται από την Καλιφόρνια, για τη δολοφονία της 28χρονης Αναστάσια Τροφίμοβα και της κόρης τους, Ανδρομέδας, επιβάλλοντάς του ισόβια κάθειρξη και τρία χρόνια απομόνωσης κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Οι σοροί της μητέρας και του βρέφους είχαν εντοπιστεί στις 7 Ιουνίου 2025, με διαφορά λίγων ωρών, στο πάρκο Βίλα Παμφίλι της Ρώμης.

Ο Κόφμαν, ο οποίος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, είχε διαφύγει από την Ιταλία μετά τις δολοφονίες και συνελήφθη αργότερα στη Σκιάθο.

Οι κάμερες ασφαλείας και η τελευταία διαδρομή με το βρέφος

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Αναστάσια Τροφίμοβα δολοφονήθηκε πρώτη, στις αρχές Ιουνίου του 2025.

Καθοριστικό στοιχείο στην έρευνα αποτέλεσαν πλάνα από κάμερες ασφαλείας, στα οποία ο Κόφμαν εμφανιζόταν να μεταφέρει τη μικρή Ανδρομέδα προς το πάρκο Βίλα Παμφίλι.

Περίπου μία ώρα αργότερα, οι κάμερες τον κατέγραψαν να επιστρέφει χωρίς το παιδί.

Οι δύο σοροί εντοπίστηκαν λίγες ημέρες αργότερα, ενώ αρχικά οι αστυνομικές αρχές αντιμετώπισαν δυσκολίες στην ταυτοποίηση των θυμάτων.

Η τηλεθεάτρια που έδωσε νέα τροπή στην έρευνα

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης διαδραμάτισε μια μαρτυρία που έφτασε στις αρχές μέσω δημοφιλούς ιταλικής τηλεοπτικής εκπομπής, η οποία ασχολείται με εξαφανίσεις και ανεξιχνίαστες υποθέσεις.

Μια τηλεθεάτρια ανέφερε ότι, λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τον εντοπισμό των θυμάτων, είχε δει αστυνομικούς στη Ρώμη μαζί με έναν άνδρα που αιμορραγούσε και συνοδευόταν από μια νεαρή γυναίκα και ένα παιδί.

Η πληροφορία οδήγησε τους ερευνητές στην αναζήτηση σχετικών καταγραφών στα αστυνομικά αρχεία.

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι αστυνομικοί είχαν σταματήσει ξανά τον Κόφμαν στις 5 Ιουνίου 2025, όταν βρισκόταν σε κατάσταση εμφανής μέθης και είχε μαζί του μόνο την Ανδρομέδα.

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η μητέρα του παιδιού ήταν ήδη νεκρή εκείνη τη στιγμή.

«Το παιδί ίσως να είχε σωθεί»

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η εκτίμηση των εισαγγελικών αρχών ότι η μικρή Ανδρομέδα ενδεχομένως να είχε σωθεί, εάν οι αστυνομικοί είχαν παρέμβει πιο αποφασιστικά κατά τον έλεγχο της 5ης Ιουνίου.

Η αναφορά αυτή έθεσε ερωτήματα για τον χειρισμό της υπόθεσης πριν από τον εντοπισμό των δύο θυμάτων.

Η υπεράσπιση αμφισβήτησε τα αποδεικτικά στοιχεία

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η υπεράσπιση του Κόφμαν υποστήριξε ότι δεν υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που να αποδεικνύουν την ενοχή του.

«Πρόκειται για μια δίκη που βασίζεται σε έμμεσες αποδείξεις, και οι έμμεσες αποδείξεις δεν συνιστούν απόδειξη», δήλωσε στο δικαστήριο ο συνήγορός του, Πάολο Φότι.

Ωστόσο, το δικαστήριο, το οποίο αποτελούνταν από δύο δικαστές και έξι ενόρκους, δεν υιοθέτησε την επιχειρηματολογία της υπεράσπισης και κατέληξε σε καταδικαστική απόφαση.

Ποιος είναι ο Αμερικανός που συνελήφθη στη Σκιάθο

Η Αναστάσια Τροφίμοβα καταγόταν από τη Σιβηρία και είχε γνωρίσει τον Φράνσις Κόφμαν στη Μάλτα, κατά τη διάρκεια διακοπών το 2023.

Η κόρη τους, Ανδρομέδα, γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2024, ενώ η οικογένεια εγκαταστάθηκε αργότερα στη Ρώμη.

Ο Κόφμαν χρησιμοποιούσε επίσης το όνομα Ρέξαλ Φορντ και παρουσιαζόταν ως σκηνοθέτης ή παραγωγός κινηματογραφικών έργων.

Μετά τον εντοπισμό των δύο σορών, εγκατέλειψε την Ιταλία, προτού εντοπιστεί και συλληφθεί στη Σκιάθο.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το ΑΠΕ – ΜΠΕ η καταδικαστική απόφαση ολοκληρώνει τη συγκεκριμένη φάση της δικαστικής διαδικασίας για μια υπόθεση που συγκλόνισε την ιταλική κοινή γνώμη, τόσο λόγω της ηλικίας των θυμάτων όσο και εξαιτίας των στοιχείων που προέκυψαν για τις προηγούμενες επαφές του δράστη με την αστυνομία.