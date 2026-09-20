Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το βράδυ στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, ο 27χρονος που βρέθηκε τραυματισμένος σε κοντινή απόσταση από το σημείο φέρεται να ομολόγησε στους αστυνομικούς ότι ο ίδιος ευθύνεται για τον θάνατο της 25χρονης.

Αρχικά, ο 27χρονος είχε υποστηρίξει ότι άγνωστα άτομα είχαν επιτεθεί τόσο στον ίδιο όσο και στη νεαρή γυναίκα. Ωστόσο, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ηγουμενίτσας που ανέλαβαν την έρευνα άρχισαν να εξετάζουν από την πρώτη στιγμή τα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς και αντιφάσεις που φέρεται να προέκυπταν από την αρχική του περιγραφή.

Κατά τη διάρκεια της εξέτασής του, οι αστυνομικοί φέρεται να έθεσαν υπόψη του τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει και, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος τελικά παραδέχθηκε προφορικά ότι ήταν εκείνος που σκότωσε την 25χρονη. Ανέφερε ότι προηγήθηκε καβγάς μεταξύ τους και φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Τσακωθήκαμε και θόλωσα».

Νεκρή στον ποδηλατόδρομο η 25χρονη

Η άτυχη 25χρονη εντοπίστηκε νεκρή στο πρώτο κιόσκι του ποδηλατόδρομου της Ηγουμενίτσας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, έφερε τραύμα στον λαιμό από αιχμηρό αντικείμενο.

Λίγο αργότερα, ο 27χρονος εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από το σημείο, τραυματισμένος στο στήθος. Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η αρχική εικόνα που είχε δώσει στις Αρχές για επίθεση από αγνώστους εξετάζεται πλέον υπό το φως των νέων δεδομένων και της φερόμενης ομολογίας του.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς να προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα προηγήθηκαν της τραγωδίας και να αποσαφηνίσουν το κίνητρο, τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας και τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό.