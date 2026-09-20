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Πτώμα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τραυματισμένος και ένας άνδρας.

Η νεκρή κοπέλα ήταν 25 ετών και ο άνδρας 27 ετών, Έλληνες και οι δύο.

Το έγκλημα έχει γίνει με μαχαίρι που δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής. Αναμένεται ιατροδικαστής στο σημείο.

Ο 27χρονος κάλεσε στις 21:39 το 100 και είπε ότι τους επιτέθηκαν και τους τραυμάτισαν άγνωστοι.

Θα του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και θα πάει να εξεταστεί στην Ασφάλεια, καθώς οι ισχυρισμοί του αντιμετωπίζονται με επιφύλαξη.

Ο ίδιος δεν φαίνεται να έχει κάποιο σοβαρό εμφανές τραύμα.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.