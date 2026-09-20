Πτώμα εντοπίστηκε αργά το βράδυ της Κυριακής στο πρώτο κιόσκι στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας, προκαλώντας κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, η σορός ανήκει σε νεαρή γυναίκα.

Σε κοντινό σημείο από εκεί όπου βρέθηκε η σορός, εντοπίστηκε άνδρας τραυματισμένος, ο οποίος μεταφέρεται στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν εάν ο τραυματισμένος άνδρας συνδέεται με το περιστατικό και ποια, εφόσον υπάρχει, είναι η εμπλοκή του στην υπόθεση.

Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι Αρχές συλλέγουν στοιχεία από την περιοχή προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η νεαρή γυναίκα.