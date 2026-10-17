Στιγμές τρόμου έζησε ένας ηλικιωμένος άνδρας την ώρα που έβγαζε βόλτα το σκυλάκι του, όταν βρέθηκε στα χέρια δύο νεαρών ληστών που του έστησαν καρτέρι σε δρόμο της γειτονιάς του.

Οι δράστες τον περικύκλωσαν, τον απείλησαν και τελικά του άρπαξαν τον χρυσό σταυρό που φορούσε, πριν τραπούν σε φυγή. Δύο ημέρες μετά την επίθεση, το θύμα παραμένει σοκαρισμένο, ενώ οι αρχές αναζητούν τους δράστες, με τον έναν να είναι ήδη γνωστός για υποθέσεις κλοπών.

«Βγήκα με το σκυλάκι από το σπίτι, προχώρησα να το πάω μια κοντινή βόλτα και με σταμάτησε αυτός εκεί, ο ένας. Μου έκανε αυτό ότι πεινούσε, του λέω τι θέλεις. Έκλεισε τον δρόμο, δεν καταλάβαινα εγώ αυτή τη γλώσσα, κάτι είπε αυτός, ο άλλος κοιτούσε από εκεί. Δεν έδωσα σημασία και πήγαινα να φύγω, τότε έγινε η φασαρία, φεύγοντας δηλαδή».

Τι κι αν από το σημείο περνούσε κόσμος, οι δράστες ήταν αποφασισμένοι. Οι δύο νεαροί περικύκλωσαν τον ηλικιωμένο, μάλιστα ο ένας κρατούσε μία σιδερένια ράβδο με την οποία απειλούσε τον άνδρα με το σκυλάκι του, μέχρι που ήρθαν στα χέρια.

«Μου έδωσε μια γροθιά, πήρε το σταυρό και έφυγε».

Οι θρασύτατοι ληστές αφού έκλεψαν τον ηλικιωμένο, έφυγαν από το σημείο τρέχοντας με τον ίδιο να προσπαθεί να τρέξει από πίσω τους αλλά μάταια.

«Στην αρχή πήγα να ακολουθήσω, μετά σκέφτηκα τι νόημα έχει, σήκω φύγε. Μετά είδα τις φωτογραφίες και λέω εγώ είμαι εδώ, τι γίνεται εδώ; Ψάχνω και βλέπω ότι λείπει ο σταυρός. Αν αντιδρούσα πολύ, οτιδήποτε θα μπορούσε να συμβεί γιατί αυτά τα δύο άτομα εγώ δεν τα έχω ξαναδεί εδώ, κάποιοι μου είπαν ότι υπάρχουν εδώ κάπου κυκλοφορούν».

Ο ίδιος δύο ημέρες μετά την επίθεση παραμένει σοκαρισμένος.

«Εδώ μένω πάρα πολλά χρόνια, δεν είχα ποτέ προβλήματα με κανέναν, ούτε με ξένους ούτε με Έλληνες. Δε θα μιλάω με αγνώστους, τι άλλο να κάνω».

Μέχρι στιγμής οι δράστες παραμένουν άφαντοι, ωστόσο ο ένας από τους δύο δράστες έχει απασχολήσει ξανά τις αρχές για κλοπές.