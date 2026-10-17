Δύο μικροί Ρομά, οι οποίοι βρέθηκαν να έχουν μπει σε σπίτι στα Γαλανέικα Λαμίας νωρίς το βράδυ του Σαββάτου (17/10/26) προσήχθησαν στην αστυνομία.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα

Οι δύο πιτσιρικάδες ηλικίας 10 και 11 ετών, μόλις είχαν εισέλθει στον κήπο του σπιτιού, όταν από το σημείο πέρασε συγγενής του ιδιοκτήτη, τους έβαλε τις φωνές και σε λίγες στιγμές τους είχαν εγκλωβίσει.

Προσήχθησαν στο Αστυνομικό Μέγαρο και οι αστυνομικοί σχημάτισαν δικογραφία με τα ονόματα και των γονέων τους οι οποίοι και αναζητούνται για να συλληφθούν με την κατηγορία της παραμέλησης της εποπτείας τους.