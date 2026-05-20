Τον πόνο του για τον θάνατο της κόρης του Κυριακής Γρίβας δεν μπορεί να κρύψει ο πατέρας της ο οποίος το πρωί της Τετάρτης 20/5 ξέσπασε κατά των αστυνομικών λέγοντας ότι εάν είχαν κάνει τη δουλειά τους το παιδί του θα ζούσε.

Mιλώντας στο ΕΡΤnews και την εκπομπή «Συνδέσεις» ο πατέρας της αδικοχαμένης Κυριακής Γρίβα, μετά την πρόταση της Εισαγγελέως της δίκης για παραπομπή σε δίκη των τεσσάρων αστυνομικών που συνομίλησαν μαζί της λίγο πριν την άγρια δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της έξω από το Αστυνομικό Τμήμα στους Αγίους Αναργύρους περιέγραψε τα γεγονότα και τις ευθύνες που, όπως υποστηρίζει, οδήγησαν στη δολοφονία της κόρης του, ζητώντας την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων.

«Αν έκαναν αυτά που έπρεπε, η κόρη μου θα ήταν ζωντανή. Δεν έκαναν τα αυτονόητα της δουλειάς τους», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ παράλληλα ξεκαθάρισε ότι δεν στοχοποιεί συνολικά το Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, αναγνωρίζοντας πως υπάρχουν αστυνομικοί που θέτουν καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο: «Υπάρχουν παιδιά στην αστυνομία που έχουν δώσει τη ζωή τους. Υπάρχουν και άλλοι που αμαυρώνουν το Σώμα».

Κάνοντας ειδική αναφορά στη στάση των εμπλεκομένων, τόνισε ότι μόνο ένας αστυνομικός – ο ειδικός φρουρός που βρισκόταν στο εξωτερικό φυλάκιο – του ζήτησε συγγνώμη: «Ήρθε στο δικαστήριο και μου είπε “έκανα λάθος”». Όπως είπε, κανένας άλλος δεν επικοινώνησε μαζί του, ενώ κατήγγειλε και απαξιωτική συμπεριφορά από πλευράς άλλων εμπλεκομένων κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας.

Ο πατέρας της Κυριακής τόνισε ότι έχει εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη και ζήτησε τη μέγιστη δυνατή ποινή για τους υπευθύνους: «Να τιμωρηθούν με τη μέγιστη ποινή. Να είναι προς παραδειγματισμό», σημείωσε, χαιρετίζοντας την πρόταση της εισαγγελικής αρχής για παραπομπή σε βαθμό κακουργήματος.

«Του έδωσαν χρόνο και χώρο να σκοτώσει» Σχολιάζοντας τον ρόλο των αστυνομικών τη στιγμή του εγκλήματος ο Θανάσης Γρίβας σημείωσε χαρακτηριστικά: «Έδωσαν στον δράστη όλο το χρόνο και όλο τον χώρο να δράσει», υποστηρίζοντας ότι αν είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από τη στιγμή που η κόρη του πήγε στο αστυνομικό τμήμα, η τραγωδία θα είχε αποφευχθεί.

Επίσης, αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες παραλείψεις, όπως η μη παροχή άμεσης προστασίας στο θύμα και η ανεπαρκής αντίδραση των παρευρισκόμενων αστυνομικών. «Το παιδί μου το έχασα. Τουλάχιστον να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι όπως τους αξίζει» συμπλήρωσε ο πατέρας.

«Είχαν νομική υποχρέωση να την προστατεύσουν – Μαύρη σελίδα για την Ελληνική Αστυνομία»

Στο ERTnews μίλησε και ο επίτιμος πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης λέγοντας: «Οι αστυνομικοί έχουν ιδιαίτερη νομική υποχρέωση, λόγω της υπηρεσιακής τους ιδιότητας, να πράξουν τα δέοντα ώστε να προστατεύσουν μια απροστάτευτη κοπέλα που πήγε στο τμήμα να ζητήσει βοήθεια».

Σύμφωνα με τα όσα τόνισε η στάση των τεσσάρων όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε σε αυτή την υποχρέωση, αλλά είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί μια ανθρώπινη ζωή: «Η συμπεριφορά αυτή είχε σαν αποτέλεσμα να χαθεί ένα νέο κορίτσι».

«Αδικεί τη δουλειά που κάνουν πάρα πολλοί αστυνομικοί στα τμήματα ενδοοικογενειακής βίας. Όμως αυτή ήταν μια μαύρη σελίδα για την Ελληνική Αστυνομία» υπογράμμισε και πρόσθεσε πως «δεν αντιλήφθηκαν ότι θα μπορούσε να είναι μια δική τους κόρη ή αδελφή».

«Δεν βρέθηκε ένας να πει “τι κάνουμε να προστατεύσουμε την κοπέλα;”». Όπως υποστήριξε, υπήρχαν σαφείς επιλογές που θα μπορούσαν να είχαν αποτρέψει την τραγωδία, όπως να παραμείνει η κοπέλα εντός του τμήματος ή να μεταφερθεί με περιπολικό σε ασφαλές σημείο.