Ο ηθοποιός Νίκος Ζιάγκος μίλησε στον ΑΝΤ1 για την απόφασή του να στηρίξει το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, την οποία χαρακτήρισε «σύγχρονη Μπουμπουλίνα».

Όπως ανέφερε, θεωρεί τη Μαρία Καρυστιανού ένα πρόσωπο-σύμβολο, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα», ενώ συνέδεσε συμβολικά τη στάση της με την Ελληνική Επανάσταση, αναφέροντας ότι πρόγονός του ήταν ο Νικηταράς.

Ο ίδιος εξήγησε ότι βρέθηκε στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο γραφείο της Μαρίας Γρατσία στο Κολωνάκι, τονίζοντας πως, αν και δεν έχει ιδιαίτερη σχέση με την πολιτική, αισθάνθηκε πως η συγκεκριμένη περίπτωση ξεπερνά τα στενά πολιτικά όρια. Όπως είπε, θεωρεί ότι η Καρυστιανού «τα έβαλε με όλο το σύστημα» και γι’ αυτό αποφάσισε να σταθεί στο πλευρό της.

Παράλληλα, εξέφρασε την ευχή το κόμμα της να συγκεντρώσει υψηλό ποσοστό στις εκλογές, ενώ χαρακτήρισε την ίδια «εξαίσιο πλάσμα», σημειώνοντας ότι συγκινήθηκε όταν της είπε πως τη βλέπει ως «σύγχρονη Μπουμπουλίνα».

Σε ερώτηση σχετικά με τις πολιτικές θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος, ο Νίκος Ζιάγκος απάντησε ότι δεν υπήρξε χρόνος για αναλυτική συζήτηση, καθώς — όπως είπε — υπήρχε πολύς κόσμος στο γραφείο. Αναφέρθηκε επίσης στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί στο διαδίκτυο, κάνοντας λόγο για «τρολάκια» και επιθέσεις εναντίον της Καρυστιανού.

Τέλος, σχολίασε και παλαιότερες δηλώσεις που του είχαν αποδοθεί σχετικά με την προσωπική του ζωή, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «τρολάρισμα» και αρνητικό μάρκετινγκ από παλαιότερη τηλεοπτική περίοδο, τονίζοντας ότι δεν τον επηρεάζουν τέτοιου είδους επιθέσεις.

Κλείνοντας, ανέφερε πως θεωρεί τη Μαρία Καρυστιανού κατάλληλη να ασχοληθεί με ζητήματα που αφορούν τα παιδιά, λόγω της προσωπικής τραγωδίας που έχει βιώσει ως μητέρα.