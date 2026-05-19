Τα πρώτα σύννεφα πάνω από το κόμμα της Καρυστιανού

BEAST

«Μονό εγώ μπορώ να τον νικήσω»

Καλημέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω σήμερα από τα όσα γίνονται με επίκεντρο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου όπως σας είχε ενημερώσει έγκαιρα η στήλη. Το σύνθημα του πρώην πρωθυπουργού ουσιαστικά είναι: «Εγώ μόνο μπορώ να νικήσω τον Κυριάκο Μητσοτάκη». Μόνο που αυτό δεν απασχολεί όπως μαθαίνω τον πρωθυπουργό και στο Μέγαρο Μαξίμου εκτιμούν ότι ο Αλ. Τσίπρας είναι εύκολος στόχος.

Συγκέντρωση στο Θησείο

Η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλ. Τσίπρα θα γίνει, εκτός απρόοπτου, στο Θησείο όπου γίνονται οι συγκεντρώσεις των κομμάτων. Όπως πληροφορήθηκα, έχει γίνει η σχετική συνεννόηση και ζητήθηκε σχετική άδεια και τις επόμενες ημέρες θα ξεκινήσει και η κινητοποίηση για το απόγευμα της Τρίτης 26 Μαΐου.

Τα διλήμματα Φάμελλου και η αναστολή

Υπό τη σκιά των κινήσεων Τσίπρα που επιταχύνονται, υπάρχει μεγάλη αναταραχή στο ΣΥΡΙΖΑ για να ληφθούν αποφάσεις για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα, όπως εάν προχωρήσει το κόμμα κανονικά ή θα ανασταλεί η λειτουργία του όπως θέλουν κάποιοι. Σύμφωνα με πληροφορίες της στήλης, αυτή τη στιγμή κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος η αναστολή λειτουργίας του κόμματος, δηλαδή να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις προσεχείς βουλευτικές εκλογές.

Κόκκαλης και Καραμέρος δεν πήγε στην Παλλήνη λόγω Πολάκη

Η εκδήλωση για τη «συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων» στην Παλλήνη που διοργανώθηκε χθες, ήταν αρκετή για να αποδείξει πόσο δύσκολη είναι στην πράξη η περίφημη προοδευτική σύγκλιση. Ειδικά όταν στο κάδρο μπαίνει ο Παύλος Πολάκης. Ο Χανιώτης βουλευτής επέλεξε τη συγκεκριμένη εκδήλωση για να σπάσει τη σιωπή του και να τοποθετηθεί δημόσια για πρώτη φορά μετά τη διαγραφή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ με συνέπεια να υπάρξουν απουσίες. Το αρχικό μενού των ομιλητών είχε «ποικιλία»: Γιάννης Μπουλέκος από την Κουμουνδούρου, Νίκος Κοτζιάς (Πράττω) και Πέτρος Κόκκαλης. Ωστόσο, ο επικεφαλής του «Κόσμου» μόλις ενημερώθηκε ότι ο Παύλος Πολάκης θα έκλεβε την παράσταση, προτίμησε να μην πατήσει καν το πόδι του. Το ίδιο «συντροφικό» δρόμο της απουσίας επέλεξε και ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, Γιώργος Καραμέρος ο οποίος είναι ένας εκ των πρώτων που έτρεξαν να στηρίξουν το νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Τον Πέτρο Κόκκαλη και τον Γιώργο Καραμέρο όμως τους συνδέει και μία μακρά φιλία αλλά και πολιτική συμπόρευση πάνω από δέκα χρόνια.

Πασοκικές γέφυρες

Ανεξάρτητα από τις διεργασίες και τις ζυμώσεις στην Κουμουνδούρου, η κινητικότητα γύρω από τον πρώην πρωθυπουργό δεν περιορίζεται μόνο σε πρόσωπα που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ. Αντιθέτως, το επιτελείο Τσίπρα επιχειρεί να χτίσει γέφυρες με στελέχη της ευρύτερης Κεντροαριστεράς, της πολιτικής οικολογίας αλλά και πρόσωπα με αναφορές στο παλιό ΠΑΣΟΚ, επιδιώκοντας να διαμορφώσει ένα σχήμα με χαρακτηριστικά ευρύτερης προοδευτικής παράταξης. Η στρατηγική που φαίνεται να έχει επιλεγεί από τον πρώην πρωθυπουργό προβλέπει διαδοχικές κινήσεις με πολιτικό βάθος, ώστε να διαμορφωθεί κλίμα πολιτικής επιστροφής με όρους πρωτοβουλίας και όχι ανάγκης. Καταγράφονται ήδη μετακινήσεις στελεχών και δίαυλοι επικοινωνίας με βουλευτές, αυτοδιοικητικά πρόσωπα και συνδικαλιστικά στελέχη που βλέπουν στο νέο εγχείρημα μια πιθανότητα ανασύνθεσης του κατακερματισμένου προοδευτικού χώρου. Σε αυτό το περιβάλλον, η πίεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ αυξάνεται καθημερινά, καθώς αρκετοί θεωρούν ότι η πραγματική πολιτική μάχη για την επόμενη ημέρα της Κεντροαριστεράς μεταφέρεται πλέον εκτός Κουμουνδούρου.

Το 80% του Τσίπρα

Το νέο σχήμα φιλοδοξεί να εμφανιστεί ως έτοιμη εναλλακτική πρόταση εξουσίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. «Το μεγαλύτερο μέρος έχει ήδη προχωρήσει», έλεγαν στη στήλη τακτικοί συνομιλητές του και μάλιστα έδιναν και ποσοστό: 80% του κόμματος, του προγράμματος, των ψηφοδελτίων, κά. Στο πολιτικό γραφείο του Αλ. Τσίπρα, επί της οδού Αμαλίας, σε απόσταση αναπνοής από το Κοινοβούλιο, γίνονται καθημερινά αρκετές συσκέψεις στις περισσότερες εκ των οποίων συμμετέχει και ο πρώην πρωθυπουργός για να μπουν οι τελικές πινελιές στο νέο εγχείρημα.

Η στενή ομάδα

Κεντρική ομάδα στο επιτελείο του Αλ. Τσίπρα, είναι ο Μιχάλης Καλογήρου, ο Γιώργος Βασιλειάδης που έχει επιφορτιστεί με αρκετά ζητήματα, η Γιάννα Πεππέ, ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, η Τζένη Διαμαντοπούλου, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου, ο Δημήτρης Χαλαζωνίτης, ο Μίλτος Χατζηγιαννάκης και ο Στέλιος Αποστόλου. Εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν περάσει το κατώφλι του γραφείου Τσίπρα, αλλά υπάρχει δίαυλος επικοινωνίας ανθρώπων του πρώην πρωθυπουργού με αρκετά μέλη της Κ.Ο. που θέλουν να τον ακολουθήσουν.

Τα πρώτα σύννεφα πάνω από το κόμμα της Καρυστιανού

Μαζεύει τις υπογραφές της η Μαρία Καρυστιανού, με ή χωρίς ρωσικό δάχτυλο όπως διαβάζω, και ήδη από την πρώτη μέρα στο γραφείο της οδού Καρνεάδου εμφανίστηκαν τα πρώτα σύννεφα. Δεν μιλάω για σύννεφα ρουτίνας απ’ αυτά που συμβαίνουν σε κάθε πολιτικό φορέα. Αλλά για σύννεφα με συγκεκριμένες προεκτάσεις στο ποιοι θα επιλέξουν τελικά να συστρατευθούν με την Μαρία Καρυστιανού και ποιοι όχι. Όπως μαθαίνω από καλά πληροφορημένη πηγή που βρισκόταν στο επίκεντρο των διεργασιών, για τον νέο πολιτικό φορέα είχαν προσκληθεί και ενημερωθεί αρκετοί προκειμένου να υπογράψουν στο Κολωνάκι. Ο άνθρωπος που με ενημερώνει, μου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι είχαν προσκληθεί αρκετοί δημοκρατικοί άνθρωποι από όλους τους πολιτικούς χώρους αλλά δυσφορούν με την κατάσταση των πραγμάτων και κυρίως με την μη αξιολόγηση των ανθρώπων από την ίδια την πρόεδρο του κόμματος. Όπως μου είπε χαρακτηριστικά, μέχρι να αποφασίσει η Μαρία Καρυστιανού με ποιους τελικά θα πορευτεί, οι περισσότεροι θα κρατήσουν στάση αναμονής. Υπάρχει ένα κρίσιμο μέτωπο που ταλανίζει αυτή τη στιγμή το επιτελείο και αναφέρομαι στο ζήτημα του οργανωτικού τομέα του κόμματος. Εκεί όπου δεν έχει ξεκαθαρίζει ποιος έχει τα ηνία με συνέπεια να υπάρχουν τριβές μεταξύ των στελεχών και αρκετοί να γκρινιάζουν ότι δεν παίρνει ξεκάθαρη θέση η Καρυστιανού. Αυτό έχει ως συνέπεια πολλοί να μην πάνε στην εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, ασχέτως αν ένας εξ αυτών μου ανέφερε ότι θα έχει περισσότερο κόσμο και από τον Αλέξη Τσίπρα.

Έκλεισαν δύο ανεξάρτητοι βουλευτές

Θα αναφερθώ, για ακόμη μία φορά, σε ένα από τα αγαπημένα μου θέματα, και αναφέρομαι σε αυτό των ανεξάρτητων βουλευτών και το πού τελικά θα κάτσει η πολιτική μπίλια γι’ αυτούς. Δηλαδή, σε ποιο κόμμα τους θέλουν, σε ποιο τους θέλουν μεν αλλά δεν τους θέλουν οι αρχηγοί και σε ποιο πολιτικό φορέα έχουν πρόταση μεν αλλά δεν πρόκειται να βγουν λόγω ποσοστού, Όλα αυτά τριβελίζουν τα μυαλά των περισσοτέρων, εκτός από εκείνους που έχουν ήδη κλείσει. Συγκεκριμένα μαθαίνω ότι έχουν κλείσει άλλες δύο πολιτικές μετακινήσεις. Ο βουλευτής Ά Θεσσαλονίκης Γιάννης Κόντης κατευθύνεται προς την Ελληνική Λύση, όπως και ο Θανάσης Χαλκιάς, ο οποίος και αυτός μεταγράφεται στο κόμμα του Κυριάκου Βελόπουλου. Ο πρώτος και πρώην βουλευτής των Σπαρτιατών, δύσκολα θα χάσει την έδρα του στη Θεσσαλονίκη, εκτός κι αν η Μαρία Καρυστιανού δημιουργήσει σοβαρό ρήγμα εκεί με το νέο της εγχείρημα.

Πρότασης μομφής στην κυβέρνηση;

Ψίθυροι ακούγονται στους διαδρόμους της βουλής για το ενδεχόμενο να κατατεθεί πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησης το επόμενο διάστημα από το ΠΑΣΟΚ. Και μπορεί να μην έχω καταφέρει να το διασταυρώσω, ωστόσο σας μεταφέρω εγκύρως ότι το θέμα συζητείται στο παρασκήνιο με τον αστερίσκο, ότι εάν η κυβέρνηση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο επιχειρήσει να την μετατρέψει σε ψήφο εμπιστοσύνης, αυτό θα σημάνει αυτόματα ότι για τους επόμενους έξι μήνες δεν θα μπορούν να προκηρυχθούν εκλογές. Μα θα μου πείτε ο πρωθυπουργός επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, αλλά δεν ξέρεις ποτέ πως διαμορφώνονται οι συνθήκες, πάντα υπάρχουν και έκτακτες συνθήκες. Την Πέμπτη πάντως θα συζητηθεί στην ολομέλεια η προανακριτική επιτροπή που έχει ζητήσει η αντιπολίτευση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ μια ημέρα πριν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην αρμόδια επιτροπή, ο επικεφαλής της ΕΥΠ, Θεμιστοκλής Δεμίρης, ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας για την αρχειοθέτηση της υπόθεσης των υποκλοπών, σε μια κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση, που θα έχει ενδιαφέρον.

H γαλάζια Πολιτική Επιτροπή

Και να πάω τώρα στα απόνερα του συνεδρίου της ΝΔ για το οποίο σας έκανα εκτενή αναφορά χθες. Μου λένε, με βάσει και τα αποτελέσματα της νέας Πολιτικής Επιτροπής, όλοι οι βασικοί παίκτες έχουν αρκετά πρόσωπα της επιρροής τους σε αυτό το κομματικό όργανο. Πάντα έτσι παιζόταν εξάλλου το παιχνίδι και δεν θα μπορούσε να μην γίνει αυτό και στο συνέδριο που ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή. Πέρα από τα προφανή, ότι δηλαδή υπάρχει μεγάλος αριθμός υποστηρικτών του πρωθυπουργού, που είναι και η πλειοψηφία, υπάρχει ισχυρή τάση του Νίκου Δένδια, του Κυριάκου Πιερρακάκη, του Αδωνι Γεωργιάδη, του Απόστολο Τζιτζικώστα, κά. Αυτό που είδα όμως είναι ότι υπάρχει πλέον και μια διακριτή ομάδα, αρκετά σημαντική, που έχει αναφορά στον πρώην διευθυντή του γραφείου του πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου, του Γρηγόρη Δημητριάδη.

Τα περί υπονόμευσης

Συζητήθηκε εντόνως στο παρασκήνιο η επισήμανση του υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Γεραπετρίτη στον κύκλο ιδεών που διοργάνωσε ο Ευάγγελος Βενιζέλος σε σχέση με τα εσωκομματικά της ΝΔ. Με τις αιχμές του να ερμηνεύονται από πολλούς ως απάντηση στην κριτική που συνεχίζει να ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος το μόνο σίγουρο είναι ότι κάτι «μαγειρεύει». Άλλο να εκφράζουμε την άποψή σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης και άλλο να επιτιθέμεθα σε αυτή -είπε- ή να την υπονομεύουμε.

Οι ελιγμοί του πρωθυπουργού για τον γραμματέα της ΝΔ

Νέα εξέλιξη υπάρχει στο θέμα της νευραλγικής θέσης που ακούει στο όνομα του Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Σύμφωνα με όσα είναι σε θέση να γνωρίζει οι υποψηφιότητες του Βασίλη Σπανάκη αλλά κυρίως του Γιώργου Στύλιου έχουν καεί και δεν είναι πλέον στις προθέσεις του πρωθυπουργού κάποιος εκ των δύο να αναλάβει την πολυπόθητη αυτή θέση. Ειδικά για τον βουλευτή Άρτας τις τελευταίες ημέρες είχε ακουστεί και είχε γραφτεί έντονα το όνομά του για την καίρια αυτή θέση. Αν και η εκλογή του νέου Γραμματέα περνάει από την νεοκλεγείσα Πολιτική Επιτροπή δεν πρόκειται να υπάρξει ρήγμα για οποιοδήποτε πρόσωπο από τη στιγμή που στο 16ο Συνέδριο καταγράφηκε σαφής επικράτηση των υποστηρικτών του Κυριάκου Μητσοτάκη σε σχέση με το προηγούμενο συνέδριο. Στοιχείο που δίνει στον πρωθυπουργό σημαντικά αυξημένα περιθώρια ελιγμών στην τελική του επιλογή.

«Πόρτα» στον Πολάκη

«Ο Ανεξάρτητος βουλευτής, είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο» είπε χθες απόγευμα ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή που βρέθηκε για να αναπτύξει επίκαιρη ερώτηση στην Ολομέλεια προς το υπουργείο Οικονομίας για τα δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που παρεμπιπτόντως είναι κυρίως Κρητικοί και άρα σύντροφοι του Π. Πολάκη με επιστολή τους, αφού ασκούν δριμεία κριτική στην ηγεσία του κόμματος, ζητάνε την ανάκληση της διαγραφής του πρώην υπουργού. Πολλοί ζητάνε, όπως και οι 11 και ο Πολάκης την σύγκληση της Πολιτικής Γραμματείας και της Κ.Ε. Μόνο που ο Π. Πολάκης μπορεί να την ζητάει αλλά δεν θα μπορέσει να παραστεί. Και αυτό διότι συμμετείχε στα όργανα, όπως λένε από την Κουμουνδούρου, εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας και από τη στιγμή της διαγραφής του από την Κ.Ο. δεν μπορεί πλέον να συμμετάσχει τόσο στην Π.Γ. όσο και στην Κ.Ε. Άρα, ο Π. Πολάκης έφαγε «πόρτα» και μένει να δούμε πως θα αντιδράσει, αν και εξετάζεται και η διαγραφή του από το κόμμα.

Με Μητσοτάκη τα εγκαίνια της Coca-Cola

Στο Σχηματάρι θα βρεθεί σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπου θα μιλήσει με αφορμή τα εγκαίνια της νέας επένδυσης που έκανε στο εργοστάσιο του Σχηματαρίου η Coca-Cola 3E. Με βάση τον προγραμματισμό, ο πρωθυπουργός πρόκειται να μιλήσει στις 12.00, ενώ θα πρέπει να σας πω ότι η βαρύτητα που έχει η συγκεκριμένη εκδήλωση είναι τέτοια, που θα είναι παρών και ο ακριβοθώρητος Σταμάτης Δαυίδ, εκ των μετόχων της Coca Cola HBC, ο οποίος εμφανίζεται σε πολύ επιλεγμένες περιστάσεις όπως συμβαίνει και στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Το χόμπι της Κατερίνας Μητσοτάκη που έγινε επάγγελμα

Με ενδιαφέρον άκουσα πριν λίγες ώρες την Κατερίνα Μητσοτάκη, αδελφή του Κυριάκου και της Ντόρας Μητσοτάκη, να αναφέρεται στο χόμπι και την αγάπη της για τα ακίνητα, που τελικά έγινε επάγγελμα. Παρά το γεγονός ότι πριν η ίδια ασχοληθεί με το real estate διατηρούσε κατάστημα με επάργυρα προϊόντα. Μάλιστα, η ίδια από το βήμα του συνεδρίου Real Estate Forum, παραδέχτηκε ότι από μικρή ηλικία έμπαινε σε σπίτια και τα κοιτούσε με προσοχή για να δει τα χαρακτηριστικά τους. Κάπως έτσι, με τα χρόνια το πράγμα ωρίμασε και έφτασε η στιγμή που ανέλαβε το γραφείο της πολυεθνικής εταιρείας real estate, Barnes, στην Ελλάδα. Αφιερώνοντας πλέον πολλές ώρες από το χρόνο της για να βλέπει ακίνητα. Και από χόμπι αλλά πλέον και ως επαγγελματίας του χώρου.

Μεγαλύτερος τζίρος παρά την κρίση για την Aegean

Σήμερα, μετά το κλείσιμο της αγοράς, αναμένεται να ανακοινώσει αποτελέσματα πρώτου τριμήνου η Aegean, σε μία περίοδο όπου ο κλάδος των αερομεταφορών συνεχίζει να κινείται με θετική επιβατική δυναμική, αλλά και με αυξημένη αβεβαιότητα λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων. Οι εκτιμήσεις της αγοράς που έχω στα χέρια μου, τοποθετούν τα έσοδα της εταιρείας κοντά στα 320 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση, με στήριξη από την ανθεκτική κίνηση και τη σχετική σταθερότητα των ναύλων, παρά το γεγονός ότι το πρώτο τρίμηνο είναι εποχικά μικρότερο για τον όμιλο. Σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας, το EBITDA εκτιμάται στα 46 εκατ. ευρώ, επίσης αυξημένο κατά 5%, καθώς η εταιρεία φαίνεται να διατηρεί πειθαρχία στο κόστος, ενώ η επιβάρυνση από τα καύσιμα στο α’ τρίμηνο παρέμεινε περιορισμένη. Το βάρος, ωστόσο, αναμένεται να φανεί περισσότερο στο β’ τρίμηνο, καθώς οι εντάσεις κλιμακώθηκαν προς το τέλος της περιόδου. Στην τελική γραμμή, οι ζημίες εκτιμώνται στα 21 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. πέρυσι, λόγω υψηλότερων αποσβέσεων και χρηματοοικονομικού κόστους από συναλλαγματικές επιδράσεις.

Blackstone και HIP αναζητούν εταιρεία hotel management

Προς αναζήτησή εταιρείας management για τα ξενοδοχεία της στην Ελλάδα βρίσκεται η Blackstone και ο ξενοδοχειακός της βραχίονας η HIP. Μετά την πρόσφατη εξαγορά του Malia Park και τη διατήρηση στο management την Phaea Resorts, της οποίας Διευθύνουσα Σύμβουλος είναι η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ κα Αγάπη Σμπώκου φαίνεται ότι θα υπάρξει συνέχεια. Όπως μαθαίνω η HIP πρόκειται να δώσει στην Phaea το management και σε 4 έτερα ξενοδοχεία της στην Ελλάδα. Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί αναφέρουν ότι υπάρχει δυσαρέσκεια της HIP και για την εικόνα του Grant Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Νέα ξενοδοχεία με Hilton ετοιμάζει η Nova Construction

Άκουσα ότι η Nova Construction, στην οποία μέτοχος είναι μεταξύ άλλων ο πρώην γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Πάνος Λειβαδάς, ετοιμάζει νέα ξενοδοχεία με τη Hilton. Η εταιρεία που ασχολείται με την ανάπτυξη κατοικιών αλλά και ξενοδοχείων, έχει ήδη κάνει δύο συνεργασίες με την διεθνή αλυσίδα ξενοδοχείων. Το ένα από αυτά είναι στη λεωφόρο Συγγρού όπου λειτουργεί ως Hilton Garden Inn και το δεύτερο στα Χανιά ως Hilton Tapestry. Αλλά η συνεργασία των δύο πλευρών δεν σταματάει από εκεί με τις δύο πλευρές να έχουν συμφωνήσει για τη δημιουργία και άλλων ξενοδοχειακών μονάδων το προσεχές χρονικό διάστημα.

Μπαίνει σε φάση ανακατασκευής η μαρίνα Αλίμου

Μετά από αρκετές καθυστερήσεις, εγκρίσεις, προαπαιτούμενα και εμπόδια που συνάντησε το προηγούμενο διάστημα, η μαρίνα Αλίμου φαίνεται ότι περνά πλέον στην επόμενη φάση. Η έκδοση της οικοδομικής άδειας από το υπουργείο Τουρισμού ανοίγει τον δρόμο για την ανακατασκευή της μεγαλύτερης μαρίνας της χώρας και μίας από τις σημαντικότερες στην Ανατολική Μεσόγειο. Η άδεια, που εκδόθηκε στις 11 Μαΐου 2026 και έχει ισχύ έως το 2032, αφορά τις εργασίες της περιόδου ανάπτυξης της μαρίνας Αλίμου, σε ακίνητο ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ. Μισθωτής είναι η εταιρεία Ανάπτυξη Νέας Μαρίνας Αλίμου, ενώ φορέας υλοποίησης έχει οριστεί η Reds του ομίλου Ελλάκτωρ. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ, με τις εργασίες να αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026. Στη νέα της μορφή θα έχει εμπορικές χρήσεις στη χερσαία ζώνη, περισσότερες από 1.000 μόνιμες θέσεις ελλιμενισμού, εκ των οποίων 50 για σκάφη άνω των 25 μέτρων. Διαθέτει επίσης χερσαία ζώνη επισκευής και χειμερινής αποθήκευσης με δυνατότητα φιλοξενίας άνω των 350 σκαφών. Οι πληροφορίες μου λένε εκτός των άλλων ότι εντός της μαρίνας προβλέπεται και η δημιουργία σούπερ μάρκετ εντός της έκτασης.

Τι πληρώνουμε στα σούπερ μάρκετ

Κοίταζα με περιέργεια και ιδιαίτερη προσοχή τα στοιχεία της Circana για την αξία του καλαθιού στις 60 σημαντικότερες κατηγορίες προϊόντων σούπερ μάρκετ, συγκρίνοντας επώνυμα και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Και αυτό γιατί, παρά την πίεση που έχει δεχθεί το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών, το επώνυμο καλάθι παραμένει σε υψηλά επίπεδα, χωρίς όμως να εμφανίζει ουσιαστική άνοδο στη φετινή περίοδο. Το καλάθι των επώνυμων στους πρώτους τέσσερις μήνες της χρονιάς διαμορφώνεται στα 211,77 ευρώ έναντι 210,59 ευρώ το 2025, καταγράφοντας οριακή αύξηση. Ωστόσο, σε σύγκριση με το 2021, όταν βρισκόταν στα 181,97 ευρώ, η άνοδος παραμένει αισθητή, δείχνοντας πόσο έχει αυξηθεί το κόστος του των αγορών μας στα σούπερ μάρκετ τα τελευταία χρόνια. Αντίστοιχα, το καλάθι ιδιωτικής ετικέτας κινείται στα 145,26 ευρώ σχεδόν αμετάβλητο σε σχέση με τα 145,41 ευρώ του 2025.