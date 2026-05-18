Συναγερμός σήμανε τη Δευτέρα στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ, καθώς η αστυνομία ανταποκρίθηκε σε αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών με ένοπλο στο Ισλαμικό Κέντρο, στη συνοικία Clairemont.

Το αστυνομικό τμήμα του Σαν Ντιέγκο ανακοίνωσε μέσω social media ότι δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Σύμφωνα με το CBS News, η αστυνομία έκανε λόγο για «reported active shooter» στο Islamic Center, στην περιοχή της Eckstrom Avenue.

SDPD is on scene at the Islamic Center of San Diego in the 7000 block of Eckstrom Ave for a reported active shooter.



Please avoid the area. Updates to follow. #SDPDPIO — San Diego Police Department (@SanDiegoPD) May 18, 2026

Εκκένωση και μεγάλη κινητοποίηση

Βίντεο από τοπικά μέσα έδειξαν ανθρώπους να απομακρύνονται από το κτίριο, ορισμένοι κρατώντας ο ένας το χέρι του άλλου, υπό τη συνοδεία αστυνομικών. Το Islamic Center of San Diego βρίσκεται περίπου εννέα μίλια βόρεια του κέντρου της πόλης και θεωρείται το μεγαλύτερο τζαμί στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο.

Multiple fatalities and injuries in active shooter situation at the Islamic Center of San Diego in California, BNO News reports. https://t.co/4a4KB9bXj5 pic.twitter.com/jGNchm1w7W — Open Source Intel (@Osint613) May 18, 2026

Σύμφωνα με το AP, αξιωματικός της αστυνομίας ανέφερε ότι υπάρχουν πληροφορίες για θύματα, χωρίς όμως να δοθούν άμεσα λεπτομέρειες για τον αριθμό ή την κατάστασή τους. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή, ενώ δρόμοι γύρω από το σημείο έχουν αποκλειστεί.

Ενημερώθηκαν Νιούσομ και δήμαρχος

Το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ανακοίνωσε ότι έχει ενημερωθεί για την «εξελισσόμενη κατάσταση», ευχαριστώντας τους πρώτους ανταποκριτές και καλώντας τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών.

Ο δήμαρχος του Σαν Ντιέγκο Τοντ Γκλόρια δήλωσε επίσης ότι είναι ενήμερος για την κατάσταση, σημειώνοντας ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονται για την προστασία της κοινότητας και την ασφάλεια της περιοχής.

Σε εξέλιξη οι έρευνες

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τον ύποπτο, τα κίνητρα ή τον ακριβή αριθμό των τραυματιών. Η αστυνομία έχει ζητήσει από τους πολίτες να μείνουν μακριά από την περιοχή, όσο συνεχίζεται η επιχείρηση.