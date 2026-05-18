Ποινικές διώξεις άσκησαν τη Δευτέρα οι εισαγγελικές αρχές της Μινεσότα σε βάρος στελέχους της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE), για την υπόθεση πυροβολισμού Βενεζουελάνου μετανάστη στο Μινεάπολις τον περασμένο Ιανουάριο, σε μια περίοδο έντονης κλιμάκωσης των επιχειρήσεων κατά της παράτυπης μετανάστευσης που προωθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως ανακοίνωσε σε ενημέρωση προς τους δημοσιογράφους η εισαγγελέας της κομητείας Χένεπιν, Μαίρη Μοριάρτι, στον 53χρονο Κρίστιαν Κάστρο αποδόθηκαν τέσσερις κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα για επίθεση δευτέρου βαθμού με χρήση επικίνδυνου όπλου, καθώς και μία επιπλέον κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για ψευδή καταγγελία εγκλήματος.

Μέχρι στιγμής, ούτε η ICE ούτε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ, στο οποίο υπάγεται η υπηρεσία, έχουν τοποθετηθεί επίσημα για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η περίπτωση του Κάστρο αποτελεί τη δεύτερη φορά που ομοσπονδιακός πράκτορας βρίσκεται αντιμέτωπος με κατηγορίες από τις αρχές του Μινεάπολις, με φόντο τις αυστηρές μεταναστευτικές επιχειρήσεις της κυβέρνησης Τραμπ. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ο Βενεζουελάνος μετανάστης Χούλιο Σέζαρ Σόσα-Σέλις τραυματίστηκε από πυροβολισμό στο πόδι, ενώ δύο Αμερικανοί πολίτες έχασαν τη ζωή τους από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων.

Ανώτερο στέλεχος της ICE είχε δηλώσει τον Φεβρουάριο ότι δύο ομοσπονδιακοί αξιωματικοί που συμμετείχαν στο επεισόδιο με τον Σόσα-Σέλις φαίνεται να παραποίησαν τα πραγματικά περιστατικά που οδήγησαν στον πυροβολισμό. Η συγκεκριμένη παραδοχή ήρθε μία ημέρα μετά την απόφαση Αμερικανών εισαγγελέων να ζητήσουν την απόσυρση των κατηγοριών σε βάρος δύο ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνταν για επίθεση κατά πρακτόρων της ICE, με το σκεπτικό ότι τα διαθέσιμα στοιχεία ήταν «ουσιωδώς ασύμβατα με τους ισχυρισμούς».