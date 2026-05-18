Σοβαρές καταγγελίες για βίαια περιστατικά και εκβιασμούς μέσα στις φυλακές Κορυδαλλού έρχονται στο φως, μετά τη δημοσιοποίηση δύο βίντεο που φέρεται να καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Β’ Πτέρυγα του σωφρονιστικού καταστήματος.

Στα βίντεο, που προβλήθηκαν από το MEGA, εμφανίζονται σκηνές ξυλοδαρμού αλλοδαπών κρατουμένων, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για εκβιασμούς και απαιτήσεις χρημάτων από συγγενικά τους πρόσωπα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στις εικόνες καταγράφεται άνδρας ασιατικής καταγωγής, ο οποίος εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης και έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν για δολοφονία σε άλλη φυλακή της χώρας.

Ο κρατούμενος φέρεται να επιτίθεται σε συγκρατούμενούς του μέσα στη Β’ Πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλλού, απαιτώντας χρήματα, ενώ οι καταγγελίες αναφέρουν ότι τα θύματα δέχονταν πιέσεις προκειμένου συγγενείς τους να καταβάλουν χρηματικά ποσά.

Παρέμβαση στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως συγγενείς των κρατουμένων αναμένεται να προσφύγουν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στόχος είναι να διερευνηθούν πιθανές ευθύνες αλλά και καταγγελίες για προβληματικές ενέργειες ή παραλείψεις σωφρονιστικών υπαλλήλων που, σύμφωνα με όσα υποστηρίζονται, επέτρεψαν να διαμορφωθεί αυτή η κατάσταση μέσα στις φυλακές.

Για το περιστατικό, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πηγές του αρμόδιου υπουργείου δήλωσαν άγνοια για τα όσα καταγγέλλονται, επισημαίνοντας ωστόσο πως η υπόθεση θα εξεταστεί προκειμένου να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει στο σωφρονιστικό κατάστημα.